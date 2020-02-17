Сибирь и Дальний Восток - для китайцев? • 111 • Аналитика

О проблеме малозаселенности сибирских и дальневосточных регионов я писал не раз. Рассказывал об оттоке молодежи из Зауралья, о том, что население этих богатейших регионов практически брошено центральной властью. Не говоря уже о бесперспективности жизни в сложных условиях для молодых.



Сколько мнений за это время высказали читатели, сколько разговоров о том, что проблемы на самом деле нет. Места не приспособлены для комфортной жизни, земля бесплодная, климат сложный и много таких же глупостей от «специалистов» из «комфортных мест для жизни».







Но больше всего мне в этих разговорах нравится вывод. Предлагаемая логика рассуждений такая: заселять Сибирь и Дальний Восток не надо. Богатства Сибири можно брать «хап-способом», привозя рабочую силу на короткие периоды времени вахтовым методом. Местные народы и те, кто когда-то приехал осваивать богатства Сибири, пусть живут своей жизнью. Но, никого в Зауралье не пускать. Пусть будет ничьей кладовой полезных ископаемых и прочих богатств. Ничьей, но принадлежащей России!..



Как местные сибирские власти «российские земли разбазаривают»

Странное отношение к восточных регионам России сегодня уже не вызывает удивления. Строят скоростную железную дорогу или новое современное шоссе. Где заканчивается Россия? Правильно, в Казани или где-то около того. Показывают передовые разработки промышленности для улучшения комфортности жизни людей, где они будут внедрены?



И в то же время, транспортники Омска, например, радуются как дети от того, что списанные московские трамваи, которые колесили по московским улицам не одно десятилетие, будут переданы в этот город-миллионник и заменят трамваи, которым уже по 4 и больше десятка лет.



Для местной власти, которая прекрасно понимает, что при сохранении существующих тенденций, населения достаточно в близкой исторической перспективе просто не останется, вопрос «добывания средств» является первостепенной задачей. В конечном итоге, именно они отвечают перед жителями за все.



Итак, с одной стороны мы имеем родное государство там, за Уралом, у которого нет денег на то, чтобы обеспечить достойную жизнь сибирякам и дальневосточникам. А с другой стороны, мы имеем богатый Китай, который готов вкладывать деньги в эти регионы. Китай, который готов создавать рабочие места, развивать туризм, выкупать землю, строить заводы, города и поселки.



Посмотрим на один из достаточно благополучных сибирских регионов: Новосибирскую область. В 2019 году в этот регион приехало 40 000 китайцев! Более того, в Китай уехало 3 000 сибиряков. Заметьте, не в Москву или в другой западный регион России, а в Китай. Я приведу цитату из выступление заместителя губернатора Вячеслава Ярманова:



«Китайская Народная Республика является одним из основных стратегических партнеров Новосибирской области, занимает первое место по экспорту и по импорту — доля КНР во внешнеторговом обороте Новосибирской области составляет 30%.



За последние годы в отрасли сельского хозяйства нашего региона отмечена серьезная позитивная динамика, и мы готовы продолжать сотрудничество в этом направлении, а также в сфере туризма, науки и других. Мы готовы рассмотреть варианты создания совместных российско-китайских предприятий».



Вот так. Разбазаривают местные власти богатства Сибири или нет? Зачем зазывают китайский бизнес и китайских туристов в Россию? Зачем создают российско-китайские предприятия?



Количество приезжающих на Дальний Восток из Поднебесной растет в геометрической прогрессии?



Любой житель Иркутска вам в деталях расскажет о том, сколько китайцев ежедневно приезжают в Россию. Почему Иркутска? Да просто потому, что для китайцев Иркутск сегодня, как когда-то для самой России Санкт-Петербург. Окно. В этом случае - в Россию. Я разговаривал с несколькими жителями этого города. Получил интересную информацию об одном из районов этого города.







Так называемый 130-й квартал Иркутска. Туристический оазис, который построен на месте старого города специально для китайцев. Стилизованные под старину избушки, в которых размещены кафе, рестораны, сувенирные лавки. Огромный ТРЦ «Модный квартал». В летние месяцы, если вы будете прогуливаться по этому кварталу, то будет полное ощущение, что вы в Китае. Азиатских лиц гораздо больше, чем европейских.



Естественно возникает вопрос о целесообразности всех этих преобразований. Может это не выгодно? Выгодно! Ещё как выгодно. Приезжающие в Иркутск китайцы богаты! И тратят огромные, по местным меркам, деньги. Время, когда наши граждане ездили в Китай за ширпотребом прошло. Теперь китайцы ездят к нам за... качественными товарами.



Иркутские власти имеют хоть какой-то доход с туристической отрасли из КНР. Доход, который позволяет решить некоторые житейские проблемы горожан. Да и китайские бизнесмены, которые вслед за туристами осваивают эти территории, строят рестораны, кафе, небольшие предприятия, гостиницы и туристические центры создают рабочие места для местного населения.



А сколько китайцев сегодня отдыхают на Байкале? Ведь именно это место сегодня стало почти обязательным для посещения китайскими туристами. Более того, уже можно говорить, что для китайцев Байкал уже стал частью именно китайской культуры, даже сильнее скажу, частью древнего Китая.



Если спросить китайского туриста о том, кто первым открыл Байкал, вы почти со 100-процентной вероятностью услышите, что Байкал открыли китайцы. Северное озеро, Бэй-Хэй по китайски, действительно упоминается в китайских рукописях. Масло в патриотический порыв жителей КНР подлил и популярный певец Ли Джанг, который несколько лет назад написал очень популярную лирическую песню о Северном озере.



Караул? Местные власти продают Сибирь китайцам? Да продают. Вынуждены продавать! Представьте, если бы всего этого не случилось? Не было бы китайских туристов, китайских кафешек и ресторанов, китайских совместных предприятий. Что было бы с регионом? Что было бы в Листвянке или на острове Ольхон? Ничего…



Китайцы массово скупают землю

Я уже упомянул небольшой поселок Листвянку на правом берегу Байкала. Вот на его примере и попробуем понять вопрос покупки земли китайцами. Достаточно показательный, надо сказать пример.



Листвянка сегодня один из центров китайского туризма на Байкале. И один из центров противостояния русских и китайских бизнесменов по вопросу продажи земли. Местные жители даже какое-то движение организовали за спасение сибирской земли от китайской экспансии.



Пусть покупают русские и строят гостиницы русские! Хороший лозунг, не правда ли? Только вот с приходом китайского бизнеса местные жители чуть подняли цену на землю. Для строительства гостиницы необходимо 30-40 соток земли. Иначе гостиница будет просто нерентабельна.



Знаете сколько сегодня стоит одна сотка земли на первой линии у побережья Байкала? Совсем не много, минимум миллион рублей и более. То есть, для покупки земли, необходимой для строительства бизнесмен должен первоначально заплатить за землю 40 миллионов рублей.



Сколько русских бизнесменов заинтересовалось этим предложением? Нисколько. Увы, но китайские бизнесмены чаще богаче и вкладываться в средний и малый бизнес готовы охотнее. И местные жители, какими бы они не были патриотами, продавать будут землю аффилированным с китайскими компаниям. Просто потому, что больше платят... «Использовать опыт Хорватии»: О заявлениях властей Украины по Донбассу на Мюнхенской конференции



Ложка дегтя в патриотическую бочку меда

Я понимаю патриотов, которые выступают за сохранение российской Сибири и Дальнего Востока. Сколько жизней русских положено за то, чтобы эта земля принадлежала России. Сколько сил и средств наша страна затратила для освоения этих регионов.



Я понимаю и тех, кто выступает за либерализацию использования сибирских богатств. Если у страны нет возможностей и желания сохранять территории за собой, если на граждан этой страны, которые все ещё живут, охраняют, добывают ресурсы для этой страны, государству наплевать, то людям надо как-то выживать. Или уезжать в центральную часть страны.



Даже то, что мы сегодня практически отдаем нашу землю на разорение иностранцам, я понимаю. Наверное, каждый из нас слышал о землях, где китайцы и корейцы занимались сельским хозяйством, о пустынях после такого варварского использования.



Но есть ещё один факт, о котором некоторые знают, но о котором предпочитают не говорить. Китайцы достаточно обособленный народ. Именно поэтому они и сохраняют свои диаспоры во всех странах, в которые проникают. Китайские кварталы есть практически везде.



Приведу очень простой пример. Китайские туристы, которых сегодня много не только в Сибири, но и в Москве, Питере и других туристических городах, почти никогда не заходят в лавки россиян. Китайские гиды, как впрочем и россияне, работающие с китайцами, обязательно ведут туристов в магазины, кафе, рестораны, принадлежащие китайцам. За исключением исконно русских "брендов". И совместные предприятия, которые создаются у нас, работают на экспорт в Китай.



Проще говоря, весомая часть нашей экономики сегодня работает на Поднебесную. Мы выполняем те задачи, которые ставит именно китайский бизнес. Дальше что? Сибирь и Дальний Восток все дальше и дальше уходит от центральной России и все больше втягивается в сферу экономических интересов КНР. И что потом? А потом бизнес проникает в политику, в местное управление… Хотелось бы надеяться на то, что и Сибирь, и Дальний Восток всё же сохранят отечественную идентичность и будут развиваться в интересах живущих там людей, а значит - и в интересах России. О проблеме малозаселенности сибирских и дальневосточных регионов я писал не раз. Рассказывал об оттоке молодежи из Зауралья, о том, что население этих богатейших регионов практически брошено центральной властью. Не говоря уже о бесперспективности жизни в сложных условиях для молодых.Сколько мнений за это время высказали читатели, сколько разговоров о том, что проблемы на самом деле нет. Места не приспособлены для комфортной жизни, земля бесплодная, климат сложный и много таких же глупостей от «специалистов» из «комфортных мест для жизни».Но больше всего мне в этих разговорах нравится вывод. Предлагаемая логика рассуждений такая: заселять Сибирь и Дальний Восток не надо. Богатства Сибири можно брать «хап-способом», привозя рабочую силу на короткие периоды времени вахтовым методом. Местные народы и те, кто когда-то приехал осваивать богатства Сибири, пусть живут своей жизнью. Но, никого в Зауралье не пускать. Пусть будет ничьей кладовой полезных ископаемых и прочих богатств. Ничьей, но принадлежащей России!..Странное отношение к восточных регионам России сегодня уже не вызывает удивления. Строят скоростную железную дорогу или новое современное шоссе. Где заканчивается Россия? Правильно, в Казани или где-то около того. Показывают передовые разработки промышленности для улучшения комфортности жизни людей, где они будут внедрены?И в то же время, транспортники Омска, например, радуются как дети от того, что списанные московские трамваи, которые колесили по московским улицам не одно десятилетие, будут переданы в этот город-миллионник и заменят трамваи, которым уже по 4 и больше десятка лет.Для местной власти, которая прекрасно понимает, что при сохранении существующих тенденций, населения достаточно в близкой исторической перспективе просто не останется, вопрос «добывания средств» является первостепенной задачей. В конечном итоге, именно они отвечают перед жителями за все.Итак, с одной стороны мы имеем родное государство там, за Уралом, у которого нет денег на то, чтобы обеспечить достойную жизнь сибирякам и дальневосточникам. А с другой стороны, мы имеем богатый Китай, который готов вкладывать деньги в эти регионы. Китай, который готов создавать рабочие места, развивать туризм, выкупать землю, строить заводы, города и поселки.Посмотрим на один из достаточно благополучных сибирских регионов: Новосибирскую область. В 2019 году в этот регион приехало 40 000 китайцев! Более того, в Китай уехало 3 000 сибиряков. Заметьте, не в Москву или в другой западный регион России, а в Китай. Я приведу цитату из выступление заместителя губернатора Вячеслава Ярманова:Вот так. Разбазаривают местные власти богатства Сибири или нет? Зачем зазывают китайский бизнес и китайских туристов в Россию? Зачем создают российско-китайские предприятия?Количество приезжающих на Дальний Восток из Поднебесной растет в геометрической прогрессии?Любой житель Иркутска вам в деталях расскажет о том, сколько китайцев ежедневно приезжают в Россию. Почему Иркутска? Да просто потому, что для китайцев Иркутск сегодня, как когда-то для самой России Санкт-Петербург. Окно. В этом случае - в Россию. Я разговаривал с несколькими жителями этого города. Получил интересную информацию об одном из районов этого города.Так называемый 130-й квартал Иркутска. Туристический оазис, который построен на месте старого города специально для китайцев. Стилизованные под старину избушки, в которых размещены кафе, рестораны, сувенирные лавки. Огромный ТРЦ «Модный квартал». В летние месяцы, если вы будете прогуливаться по этому кварталу, то будет полное ощущение, что вы в Китае. Азиатских лиц гораздо больше, чем европейских.Естественно возникает вопрос о целесообразности всех этих преобразований. Может это не выгодно? Выгодно! Ещё как выгодно. Приезжающие в Иркутск китайцы богаты! И тратят огромные, по местным меркам, деньги. Время, когда наши граждане ездили в Китай за ширпотребом прошло. Теперь китайцы ездят к нам за... качественными товарами.Иркутские власти имеют хоть какой-то доход с туристической отрасли из КНР. Доход, который позволяет решить некоторые житейские проблемы горожан. Да и китайские бизнесмены, которые вслед за туристами осваивают эти территории, строят рестораны, кафе, небольшие предприятия, гостиницы и туристические центры создают рабочие места для местного населения.А сколько китайцев сегодня отдыхают на Байкале? Ведь именно это место сегодня стало почти обязательным для посещения китайскими туристами. Более того, уже можно говорить, что для китайцев Байкал уже стал частью именно китайской культуры, даже сильнее скажу, частью древнего Китая.Если спросить китайского туриста о том, кто первым открыл Байкал, вы почти со 100-процентной вероятностью услышите, что Байкал открыли китайцы. Северное озеро, Бэй-Хэй по китайски, действительно упоминается в китайских рукописях. Масло в патриотический порыв жителей КНР подлил и популярный певец Ли Джанг, который несколько лет назад написал очень популярную лирическую песню о Северном озере.Караул? Местные власти продают Сибирь китайцам? Да продают. Вынуждены продавать! Представьте, если бы всего этого не случилось? Не было бы китайских туристов, китайских кафешек и ресторанов, китайских совместных предприятий. Что было бы с регионом? Что было бы в Листвянке или на острове Ольхон? Ничего…Я уже упомянул небольшой поселок Листвянку на правом берегу Байкала. Вот на его примере и попробуем понять вопрос покупки земли китайцами. Достаточно показательный, надо сказать пример.Листвянка сегодня один из центров китайского туризма на Байкале. И один из центров противостояния русских и китайских бизнесменов по вопросу продажи земли. Местные жители даже какое-то движение организовали за спасение сибирской земли от китайской экспансии.Пусть покупают русские и строят гостиницы русские! Хороший лозунг, не правда ли? Только вот с приходом китайского бизнеса местные жители чуть подняли цену на землю. Для строительства гостиницы необходимо 30-40 соток земли. Иначе гостиница будет просто нерентабельна.Знаете сколько сегодня стоит одна сотка земли на первой линии у побережья Байкала? Совсем не много, минимум миллион рублей и более. То есть, для покупки земли, необходимой для строительства бизнесмен должен первоначально заплатить за землю 40 миллионов рублей.Сколько русских бизнесменов заинтересовалось этим предложением? Нисколько. Увы, но китайские бизнесмены чаще богаче и вкладываться в средний и малый бизнес готовы охотнее. И местные жители, какими бы они не были патриотами, продавать будут землю аффилированным с китайскими компаниям. Просто потому, что больше платят...Я понимаю патриотов, которые выступают за сохранение российской Сибири и Дальнего Востока. Сколько жизней русских положено за то, чтобы эта земля принадлежала России. Сколько сил и средств наша страна затратила для освоения этих регионов.Я понимаю и тех, кто выступает за либерализацию использования сибирских богатств. Если у страны нет возможностей и желания сохранять территории за собой, если на граждан этой страны, которые все ещё живут, охраняют, добывают ресурсы для этой страны, государству наплевать, то людям надо как-то выживать. Или уезжать в центральную часть страны.Даже то, что мы сегодня практически отдаем нашу землю на разорение иностранцам, я понимаю. Наверное, каждый из нас слышал о землях, где китайцы и корейцы занимались сельским хозяйством, о пустынях после такого варварского использования.Но есть ещё один факт, о котором некоторые знают, но о котором предпочитают не говорить. Китайцы достаточно обособленный народ. Именно поэтому они и сохраняют свои диаспоры во всех странах, в которые проникают. Китайские кварталы есть практически везде.Приведу очень простой пример. Китайские туристы, которых сегодня много не только в Сибири, но и в Москве, Питере и других туристических городах, почти никогда не заходят в лавки россиян. Китайские гиды, как впрочем и россияне, работающие с китайцами, обязательно ведут туристов в магазины, кафе, рестораны, принадлежащие китайцам. За исключением исконно русских "брендов". И совместные предприятия, которые создаются у нас, работают на экспорт в Китай.Проще говоря, весомая часть нашей экономики сегодня работает на Поднебесную. Мы выполняем те задачи, которые ставит именно китайский бизнес. Дальше что? Сибирь и Дальний Восток все дальше и дальше уходит от центральной России и все больше втягивается в сферу экономических интересов КНР. И что потом? А потом бизнес проникает в политику, в местное управление… Хотелось бы надеяться на то, что и Сибирь, и Дальний Восток всё же сохранят отечественную идентичность и будут развиваться в интересах живущих там людей, а значит - и в интересах России. Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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