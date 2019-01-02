Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина в 2018 году сократила транзит газа на 7,1%
Задержанного при попытке шпионажа морпеха США назвали "свадебным гостем&quo...
Абэ надеется, что Путин "смог понять" неопасность войск США в Японии д...
"Советских фильмов ещё слишком много": Климкин огорчён программой укра...
Главная / Политика

Си Цзиньпин заговорил о военной силе против "независимого Тайваня"

02 января 2019, 12:39  •  95 • Политика
Во второй день Нового года председатель КНР Си Цзиньпин заговорил о возможном применении военной силы против "независимого Тайваня". Он заверил, что китайцы не воюют с китайцами, но добавил, что Пекин оставляет за собой право на "все возможные меры" против вмешательства внешних сил и сепаратистов.
Председатель КНР Си Цзиньпин не исключил перспективы применения военной силы против "независимого Тайваня".
Во второй день нового года Си обратился к тайваньским соотечественникам и заверил, что "китайцы не воюют с китайцами". По его словам, официальные власти готовы всеми силами бороться за мирное объединение.
Одновременно он заговорил и о возможном силовом вмешательстве в ситуацию.
"Мы не обещаем отказаться от применения военной силы и сохраняем за собой выбор применить все необходимые меры, направленные против вмешательства внешних сил и небольшого числа сепаратистов и сепаратистских движений, выступающих за "независимость Тайваня", - переводит обращение РИА "Новости".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

95
Источник
Похожие новости
01 января 2019, 13:54
Шесть чёрных пакетов: СМИ раздобыли видео возможного выноса тела журналиста Хашкаджи
01 января 2019, 17:09
Япония рассчитывает получить от России Курильские острова вместе с жителями, рассказал Синдзо Абэ
01 января 2019, 13:54
Стратегическое командование США пообещало "уронить" две бомбы на Таймс-сквер, а затем извинилось за это

02 января 2019, 12:39
В NASA ответили на критику по поводу приглашения Рогозина
02 января 2019, 12:39
Си Цзиньпин заговорил о военной силе против "независимого Тайваня"
01 января 2019, 20:24
"Дело не только в ПРО США": В Совфеде отвергли возможность передачи Курил Японии
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
02 января 2019, 02:39
«Продолжают работать специалисты МЧС»: под завалами обрушившегося дома в Магнитогорск...
02 января 2019, 01:09
Не так страшен «Форт Трамп», как его малюют
02 января 2019, 06:09
Новый президент Бразилии объявил освобождение страны от социализма и политкорректност...
02 января 2019, 02:54
Референдумов и опросов о передаче Курил Японии не будет - депутат Госдумы
02 января 2019, 02:54
Политические линии США и Европы расходятся в разные стороны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
30 декабря 2018, 03:24
"Всё! Украине конец!": В эфире Соловьёва заявили о единственном шаге для решения проблем с Киевом - видео
29 декабря 2018, 01:09
«Мы сделаем шаг вперёд»: главный конструктор ПАО «Ил» о замене «Руслана» и модернизации транспортной авиации РФ
01 января 2019, 07:24
"Иллюзий больше нет": Коротченко об итогах 2018 года в противостоянии США и России
29 декабря 2018, 06:28
Bнезaпно pacтущий peйтинг Пopoшенко
27 декабря 2018, 20:09
"Как метеорит, как огненный шар": Западные СМИ в панике от испытаний российского "Авангарда"
31 декабря 2018, 08:39
"Чемпионат в Саудовской Аравии - позор, за Крым - стыдно": российский чемпион мира по шахматам после победы
30 декабря 2018, 19:39
"Только кулуарно и в частных беседах": На Украине боятся признать потери после разрыва отношений с Россией — эксперт
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.