Си Цзиньпин заговорил о военной силе против "независимого Тайваня"

Во второй день Нового года председатель КНР Си Цзиньпин заговорил о возможном применении военной силы против "независимого Тайваня". Он заверил, что китайцы не воюют с китайцами, но добавил, что Пекин оставляет за собой право на "все возможные меры" против вмешательства внешних сил и сепаратистов.

Председатель КНР Си Цзиньпин не исключил перспективы применения военной силы против "независимого Тайваня".

Во второй день нового года Си обратился к тайваньским соотечественникам и заверил, что "китайцы не воюют с китайцами". По его словам, официальные власти готовы всеми силами бороться за мирное объединение.

Одновременно он заговорил и о возможном силовом вмешательстве в ситуацию.

"Мы не обещаем отказаться от применения военной силы и сохраняем за собой выбор применить все необходимые меры, направленные против вмешательства внешних сил и небольшого числа сепаратистов и сепаратистских движений, выступающих за "независимость Тайваня", - переводит обращение РИА "Новости".