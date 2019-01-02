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Си Цзиньпин заговорил о военной силе против "независимого Тайваня"
02 января 2019, 12:39 • 95 • Политика
Во второй день Нового года председатель КНР Си Цзиньпин заговорил о возможном применении военной силы против "независимого Тайваня". Он заверил, что китайцы не воюют с китайцами, но добавил, что Пекин оставляет за собой право на "все возможные меры" против вмешательства внешних сил и сепаратистов.
Председатель КНР Си Цзиньпин не исключил перспективы применения военной силы против "независимого Тайваня".
Во второй день нового года Си обратился к тайваньским соотечественникам и заверил, что "китайцы не воюют с китайцами". По его словам, официальные власти готовы всеми силами бороться за мирное объединение.
Одновременно он заговорил и о возможном силовом вмешательстве в ситуацию.
"Мы не обещаем отказаться от применения военной силы и сохраняем за собой выбор применить все необходимые меры, направленные против вмешательства внешних сил и небольшого числа сепаратистов и сепаратистских движений, выступающих за "независимость Тайваня", - переводит обращение РИА "Новости".
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