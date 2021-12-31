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Си Цзиньпин упомянул о написании глав истории. Что ещё он сказал Путину в преддверии Нового года?

31 декабря 2021, 15:50  •  101 • Политика
Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.
Председатель КНР подчеркнул, что крайне доволен уровнем российско-китайских отношений. Также он добавил, что надеется на развитие двустороннего сотрудничества.
Стороны продолжат писать новую главу (в истории. - Прим. ред.) дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение,
- говорится в поздравлении Си Цзиньпина.
Ранее Путин присоединился к новогодней благотворительной акции. Он поздравил 14-летнего подростка из Подмосковья, который надеялся получить в подарок от президента России гитару. Желание было исполнено.

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