Си Цзиньпин упомянул о написании глав истории. Что ещё он сказал Путину в преддверии Нового года?

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с наступающим Новым годом.

Председатель КНР подчеркнул, что крайне доволен уровнем российско-китайских отношений. Также он добавил, что надеется на развитие двустороннего сотрудничества.

Стороны продолжат писать новую главу (в истории. - Прим. ред.) дружбы двух стран, передающейся из поколения в поколение,

- говорится в поздравлении Си Цзиньпина.

Ранее Путин присоединился к новогодней благотворительной акции. Он поздравил 14-летнего подростка из Подмосковья, который надеялся получить в подарок от президента России гитару. Желание было исполнено.