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Си Цзиньпин предупредил Байдена о новой холодной войне

26 января 2021, 17:00  •  93 • Политика
Си Цзиньпин. Фото: Ju Peng/XinHua/www.globallookpress.com
Пекин дал понять, что не будет играть по правилам другой страны
В условиях пандемии страны должны объединяться, а не создавать другим дополнительные проблемы. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В противном случае может грянуть новая холодная война.
В своей речи китайский лидер ни разу не назвал имени президента США Джо Байдена, да и вообще предпочел не упоминать США, отмечает Guardian. Однако, по оценке издания, Вашингтону был послан четкий сигнал: Пекин не будет жить под его диктовку, а продолжение американской протекционистской политики грозит миру новой холодной войной.
"Угрозы, запугивание других, запрет на поставки, введение санкций, изоляция лишь подтолкнут мир к расколу и даже конфронтации",
– заявил Си. Он призвал страны строить открытую мировую экономику и развивать многостороннюю торговлю без дискриминации и барьеров. "Глобальные проблемы требуют глобального сотрудничества для их решения", – подчеркнул глава Китая.
С 25 по 29 января 2021 г. в онлайн-формате проходит "давосская неделя". Выступление президента РФ Владимира Путина запланировано на 27 января. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, оно будет "достаточно объемным и очень интересным", передает РБК.

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