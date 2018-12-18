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Си Цзиньпин озвучил основные правила, определившие "победу над коррупцией" в Китае

18 декабря 2018, 11:39  •  71 • Политика
В Китае в день 40-летия политики реформ и открытости Си Цзиньпин подвел итоги работы, назвав основные правила, определившие "победу над коррупцией".
В ходе реализации политических реформ и открытости Китай за последние 40 лет добился убедительной победы над коррупцией в рядах партии и государственных структур, уверен председатель КНР Си Цзиньпин. С подобным заявлением он выступил по случаю 40-летия политики реформ и открытости.
Дисциплина, стремление к борьбе с формализмом и бюрократией, нулевая терпимость к коррупции и строгость в борьбе с ней - все это основные правила проводимой политики, говорит председатель КНР.
Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор 1,5 миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.
В Китае во вторник, 18 декабря, отмечают 40-летие политики реформ и открытости, благодаря которой Китай смог за сравнительно короткий срок из беднейшей аграрной страны превратиться во вторую крупнейшую экономику мира.

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