Си Цзиньпин озвучил основные правила, определившие "победу над коррупцией" в Китае

В Китае в день 40-летия политики реформ и открытости Си Цзиньпин подвел итоги работы, назвав основные правила, определившие "победу над коррупцией".

В ходе реализации политических реформ и открытости Китай за последние 40 лет добился убедительной победы над коррупцией в рядах партии и государственных структур, уверен председатель КНР Си Цзиньпин. С подобным заявлением он выступил по случаю 40-летия политики реформ и открытости.

Дисциплина, стремление к борьбе с формализмом и бюрократией, нулевая терпимость к коррупции и строгость в борьбе с ней - все это основные правила проводимой политики, говорит председатель КНР.

Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупцией началась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. С тех пор 1,5 миллиона чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию.