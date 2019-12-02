Си Цзиньпин открыл "Силу Сибири" самой известной фразой Юрия Гагарина

В режиме телемоста президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин запустили в эксплуатацию газопровод "Сила Сибири". Таким образом, реализован крупнейший проект: с месторождений Восточной Сибири газ будет напрямую идти партнёрам в Поднебесной. Кроме того, по этому же газопроводу ресурсы могут транспортироваться и на внутренний рынок России.

Президент России, открывая кран для подачи российского газа в Поднебесную, сказал:

"Разрешаю, начинайте".

В то же время Си Цзиньпин для своей части "премьеры" использовал самую известную фразу первого космонавта СССР Юрия Гагарина: "Поехали!"

Авторы издания "Экономика сегодня" поговорили с экспертами о проекте. Так, заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин считает, что "Сила Сибири" одинаково важна как для России, так и для Китая. Чтобы наглядно показать масштаб проекта, журналисты составили инфографику.