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Си Цзиньпин не поддался на уговоры Байдена. Белому дому пришлось оправдываться
15 сентября 2021, 08:00 • 36 • Политика
Financial Times сообщила о том, что во время телефонного звонка президент США Джо Байден предложил провести первую личную встречу на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином. Но тот на уговоры американского лидера не поддался и отказал. Белому дому же после пришлось оправдываться, заявляя, что "не точное описание звонка".
Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина внезапно превратились чуть ли не в скандал мирового масштаба с подачи журналистов. Financial Times пишет, что Байден предложил Си провести первую личную встречу на высшем уровне. Однако собеседник на уговоры американского лидера не поддался и отказал, посоветовав Вашингтону сбавить тон в отношении Пекина.
"Си, очевидно, намекнул, что в первую очередь необходимо улучшить тон и атмосферу отношений", - сообщил источник Reuters.
Белому дому же пришлось оправдываться и объясняться. Впрочем, и это вышло не очень ладно.
"Это не точное описание звонка. Точка", - говорится в заявлении советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.
Источники же утверждают, что описание-то как раз было точным.
Тем временем китайские СМИ сообщили, что Си сказал Байдену, что политика США в отношении КНР создаёт "серьёзные трудности" для развития отношений. Но всё же обе стороны согласились поддерживать частые контакты и попросили рабочие группы активизировать взаимодействие.
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