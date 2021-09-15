Си Цзиньпин не поддался на уговоры Байдена. Белому дому пришлось оправдываться

Financial Times сообщила о том, что во время телефонного звонка президент США Джо Байден предложил провести первую личную встречу на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином. Но тот на уговоры американского лидера не поддался и отказал. Белому дому же после пришлось оправдываться, заявляя, что "не точное описание звонка".

Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина внезапно превратились чуть ли не в скандал мирового масштаба с подачи журналистов. Financial Times пишет, что Байден предложил Си провести первую личную встречу на высшем уровне. Однако собеседник на уговоры американского лидера не поддался и отказал, посоветовав Вашингтону сбавить тон в отношении Пекина.

"Си, очевидно, намекнул, что в первую очередь необходимо улучшить тон и атмосферу отношений", - сообщил источник Reuters.

Белому дому же пришлось оправдываться и объясняться. Впрочем, и это вышло не очень ладно.

"Это не точное описание звонка. Точка", - говорится в заявлении советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.

Источники же утверждают, что описание-то как раз было точным.

Тем временем китайские СМИ сообщили, что Си сказал Байдену, что политика США в отношении КНР создаёт "серьёзные трудности" для развития отношений. Но всё же обе стороны согласились поддерживать частые контакты и попросили рабочие группы активизировать взаимодействие.