Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нардеп Рады заявил о победе Украины над Россией. Но попал в исторический конфуз
Украина явила миру авиационное чудо, в которое не верили
Президент Польши сознательно оскорбил Ангелу Меркель - Die Welt
"Вам стоит заткнуться": посол Китая в США резко осадил американцев
Главная / Политика

Си Цзиньпин не поддался на уговоры Байдена. Белому дому пришлось оправдываться

15 сентября 2021, 08:00  •  36 • Политика
Financial Times сообщила о том, что во время телефонного звонка президент США Джо Байден предложил провести первую личную встречу на высшем уровне с председателем КНР Си Цзиньпином. Но тот на уговоры американского лидера не поддался и отказал. Белому дому же после пришлось оправдываться, заявляя, что "не точное описание звонка".
Телефонные переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина внезапно превратились чуть ли не в скандал мирового масштаба с подачи журналистов. Financial Times пишет, что Байден предложил Си провести первую личную встречу на высшем уровне. Однако собеседник на уговоры американского лидера не поддался и отказал, посоветовав Вашингтону сбавить тон в отношении Пекина.
"Си, очевидно, намекнул, что в первую очередь необходимо улучшить тон и атмосферу отношений", - сообщил источник Reuters.
Белому дому же пришлось оправдываться и объясняться. Впрочем, и это вышло не очень ладно.
"Это не точное описание звонка. Точка", - говорится в заявлении советника Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана.
Источники же утверждают, что описание-то как раз было точным.
Тем временем китайские СМИ сообщили, что Си сказал Байдену, что политика США в отношении КНР создаёт "серьёзные трудности" для развития отношений. Но всё же обе стороны согласились поддерживать частые контакты и попросили рабочие группы активизировать взаимодействие.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





36
Источник
Похожие новости
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно фото
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 00:40
Продвигающие Навального США столкнулись с эффектом бумеранга. Объявлена повышенная готовность
15 сентября 2021, 02:30
У США диагностировали "паралич военного командования" после измены главы Комитета начштабов
15 сентября 2021, 06:10
"Украина перессорилась со всеми": Политолог рассказал, почему Вашингтон пока "крышует" Киев
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 сентября 2021, 02:30
Грохот над Горловкой: Ополченцы ответили на атаку ВСУ
15 сентября 2021, 00:40
Пойманный на провокации "Голос" попытались оправдать, но всё разрушило одно...
15 сентября 2021, 04:20
Лидер Китая жестко пристыдил Байдена: в личной встрече отказано
15 сентября 2021, 00:40
Продвигающие Навального США столкнулись с эффектом бумеранга. Объявлена повышенная го...
15 сентября 2021, 02:30
У США диагностировали "паралич военного командования" после измены главы Ко...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 сентября 2021, 00:35
Команда "Взять Донецк и Луганск": Киев сделал заявление
09 сентября 2021, 04:25
Ситуация беспрецедентная: о провокациях ЦРУ-СБУ против России
11 сентября 2021, 03:10
«Патриоты» готовы топить кизяками ради независимости от России
08 сентября 2021, 11:00
На Украине похвастались успешным похищением свидетеля по делу MH17
13 сентября 2021, 02:50
"Вам стоит заткнуться": Китайский посол нашёл слова для США
09 сентября 2021, 04:25
"У нас серьёзные вопросы к русским": Историк выразил "вину" России в миллионах
10 сентября 2021, 00:35
"Вы мне об этом не говорили": Путин удивил Лукашенко решением по авиасообщению
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.