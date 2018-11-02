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Си Цзиньпин напомнил Трампу о пользе хороших отношений между США и Китаем
02 ноября 2018, 04:09 • 36 • Политика
В ходе телефонного разговора с Трампом Си Цзиньпин отметил, что хотел бы найти приемлемое решение всех существующих разногласий между США и Китаем. Когда Пекин и Вашингтон не могут поладить, страдает вся глобальная торговля, подчеркнул он.
Глава Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы руководитель КНР заявил о необходимости найти приемлемое решение разногласий и взаимных претензий Пекина и Вашингтона.
При этом председатель Си настоял, что торгово-экономические отношения между его страной и США выгодны им обоим. Все прошлые разногласия между двумя сторонами этого процесса, добавил глава КНР, крайне негативно сказывались на общем состоянии мировой экономики и глобальной торговли.
Тем не менее США и Китай в некоторых случаях также имели возможность разрешить свои противоречия путем диалога, координации и сотрудничества. Тому существует несколько прецедентов.
Содержание беседы Трампа и Си Цзиньпина приводится в коммюнике МИД Китая.
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