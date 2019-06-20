Си Цзиньпин и Ким Чен Ын создают альянс против США накануне саммита G20

Автор:

Кучер Егор

Визит лидера Китая в КНДР – событие, без преувеличения, очень знаковое как для этих двух стран, так и для международного сообщества. Си Цзиньпин едет в КНДР в ситуации, когда Пекин и Пхеньян переживают кризис в отношениях с США, и к этому визиту уже приковано внимание всего мира.

Поездка председателя КНР посвящена 70-й годовщине установления дипломатических отношений. Она станет первым визитом китайского лидера в Северную Корею за последние 14 лет, тогда в КНДР приезжал предшественник Си – Ху Цзиньтао. Сам Си Цзиньпин был в КНДР в 2008 году в статусе вице-премьера.

Официальные переговоры Си Цзиньпина и Ким Чен Ына ещё только начинаются, а в США уже бьют тревогу. После провала недавних переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына, а также после резкого усиления американского давления на Китай Вашингтон чувствует, что встреча Си и Кима почти наверняка пройдёт под антиамериканскими знамёнами. Чего именно опасаются в США?

Невероятная встреча

Как сообщают все северокорейские СМИ, в четверг утром Ким Чен Ын провёл невероятную по масштабам и красочности встречу китайского лидера, прибывшего в сопровождении супруги. Ким и его супруга Ли Соль Чжу тепло поприветствовали Си Цзиньпина и Пэн Лиюань у трапа самолёта в аэропорту Пхеньяна, после чего дети подарили цветы прибывшим гостям.

Затем прошла торжественная часть встречи – послышались орудийные залпы, а военный оркестр сыграл гимны двух стран, после чего Си вместе с Кимом провёл смотр почётного караула и подразделений других родов войск Северной Кореи. Далее Ким Чен Ын и Си Цзиньпин отправились в Кымсусанский мемориальный дворец в автомобиле с открытым верхом. Люди на улицах очень тепло приветствовали лидеров, а после прибытия на место в воздух взмыли тысячи воздушных шаров.

Фото: Xinhua/Shen Hong/Imago images/ТАСС

В КНДР уже отмечают, что с такой теплотой ранее не был встречен ни один зарубежный лидер.

Пресса подчёркивает, что между Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином уже давно выстроились особо доверительные и товарищеские отношения.

Ожидается, что в центре переговоров лидеров будут как двусторонние отношения, так и некая координация усилий на международной арене. При этом Вашингтон не только прекрасно осознаёт, что Си Цзиньпин сохраняет большое влияние на КНДР, но и считают, что Пекин должен использовать это влияние для того, чтобы Ким стал сговорчивее.

К догадкам о возможных последствиях встречи лидеров американцев толкает тот факт, что едва ли об истинных итогах переговоров будет объявлено широкой общественности. Именно поэтому эксперты всех мастей гадают, какова может быть «теневая повестка» встречи Си Цзиньпина и Ким Чен Ына.

Секретные переговоры

Именно с такими заголовками вышли свежие номера западных газет. New York Times пишет, что у лидеров есть «секретная повестка дня», о которой не объявлялось.

В среду, 19 июня, в местной прессе появилась статья Си Цзиньпина. В ней лидер Китая заявил, что цель его визита – «укрепление стратегического взаимодействия между двумя странами». Из этого в США уже сделали вывод, что на самом деле Си находится в КНДР, чтобы послать тем самым «сообщение Трампу».

Визит проходит в ситуации, когда лидеры обеих стран оказались в тупиковых спорах с Соединёнными Штатами, и каждая из них, возможно, рассчитывает на поддержку друг друга в поиске рычагов влияния на мистера Трампа. Для господина Си встреча является хорошим способом напомнить американскому президенту, с которым он зашёл в тупик в торговой войне и с которым, как ожидается, Си встретится на саммите G20, что Китай имеет серьёзное влияние на «ядерный Север»,

– сказано в статье.

Самое интересное – это ожидания. Их очень много, но сказать о них не может никто. New York Times уверена, что «чего уж точно не стоит ждать от встречи, так это подробностей». Между тем лидер Китая заявил, что КНДР «движется в правильном направлении», так как Пхеньян приостановил ядерные испытания и совершенно точно «заслужил ослабления санкций». Кроме этого, 19 июня Россия и Китай совместно заблокировали в Совбезе ООН рассмотрение вопроса о нарушении Пхеньяном санкций на импорт нефтепродуктов. Вопрос был внесён делегацией США, желавшей расширить санкции против Пхеньяна.

Поэтому первым и главным вопросом будет сохранение или даже увеличение роли Китая в помощи КНДР по санкциям. Кроме этого, Ким и Си хотят показать Трампу, что дела могут идти неплохо, несмотря на отсутствие «сделки» Вашингтона с каждой из этих стран.

Они встречались четыре раза, в том числе перед каждой из двух встреч на высшем уровне Кима с Трампом. Нынешние переговоры – это напоминание о том, что как бы Запад ни навязывал своё взаимодействие (Пхеньяну – прим. Царьграда), Китай остаётся крупнейшим торговым партнёром Северной Кореи и самым важным союзником,

– написала газета.

Чего хотят Си Цзиньпин и Ким Чен Ын

Проводить такую громкую встречу накануне саммита G20 – это смелая идея. Совершенно очевидно, что во встрече двух лидеров, с которыми ранее провалил переговоры Трамп, будет и американский контекст.

Си Цзиньпин хотел бы показать Трампу, что роль Китая в достижении возможного соглашения с Западом очень высока. И что если президент США хочет добиться успеха на будущих переговорах с Ким Чен Ыном, то без сотрудничества с Китаем ему не обойтись. А какое может быть в нынешних условиях сотрудничество, когда между Вашингтоном и Пекином идёт торговая война? Поэтому вероятно, что северокорейский аргумент станет козырем для Си Цзиньпина на переговорах с Трампом. И, возможно, Си разыграет эту карту уже на ближайшей встрече с президентом США на саммите G20 в Осаке.

На следующей неделе Си должен встретиться с президентом Трампом на саммите «Группы двадцати» в Японии. Ожидается, что они обсудят возобновление торговых переговоров, которые были сорваны в прошлом месяце. Эксперты говорят, что визит Си в КНДР может дать ему рычаг давления: США считают, что влияние Пекина на Пхеньян является ключом к убеждению Кима в проведении денуклеаризации, тем более что северокорейский лидер воздерживается от переговоров с Трампом после февральского саммита, который закончился без сделки,

– поясняет Wall Street Journal.

Аналитики уверены, что если Си добьётся от Кима согласия на переговоры с США, то на встрече с Трампом в Японии он скажет ему, что взамен за эту помощь хочет ослабления давления на Китай. Wall Street Journal также отмечает, что Си Цзиньпин хотел бы закрепить своё влияние на КНДР.

«Северная Корея опирается на своего более крупного соседа в плане экономической и дипломатической поддержки, но обижается на Китай за попытку использовать эту помощь для контроля над Пхеньяном», – отмечает издание.

Аналитики также уверены, что Си Цзиньпин показывает Трампу, что в его силах сорвать любые грядущие переговоры Вашингтона и Пхеньяна. Каждой встрече американских и северокорейских представителей на разных уровнях предшествовали переговоры Китая и КНДР.

Лидер КНДР Ким Чен Ын с супругой Ли Соль Чжу и председатель КНР Си Цзиньпин с супругой Пэн Лиюань (слева направо). Фото: www.globallookpress.com

Наконец, у Си Цзиньпина есть и ещё одна цель – сместить фокус общественного внимания с Гонконга на Северную Корею. Си не хотел бы ехать на саммит «двадцатки» и слышать там лишь о «недемократичных», как считают США, разгонах демонстраций.

С целями Ким Чен Ына всё значительно проще. Эксперты, на которых ссылаются и New York Times, и Wall Street Jorurnal, уверены, что лидеру КНДР необходимо расширение торгового сотрудничества с Китаем и продовольственная помощь. Конечная цель – выход международной дискуссии на снятие санкций с КНДР при достойных для его страны условиях. Более того, американцы ведь подозревают КНДР в срыве санкций относительно поставок нефти. Отмечается, что этим тайком занимались как раз китайские торговые суда. Ким хотел бы заручиться этой поддержкой и впредь.

Таким образом, визит Си Цзинпина в КНДР – это большая игра китайского лидера на противоречиях США и нервах Трампа. Си Цзиньпин может пообещать КНДР расширение экономической поддержки в обмен на согласие решать вопрос денуклеаризации с США, а затем уже этот «переговорный» элемент будет предложен Трампу как аргумент в торговой войне. Остаётся лишь дождаться саммита G20.