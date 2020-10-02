Си Цзиньпин будет сожалеть о своей агрессии в Гималаях

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что агрессия и экспансионизм никогда не были присущи китайской нации. Удивительно, что ему удалось сказать это с невозмутимым видом.

Очевидно, агрессия и экспансионизм не являются основными чертами, но они определили срок пребывания президента Си Цзиньпина. Си, который в некотором роде примерил на себя экспансионистскую мантию Мао Цзэдуна, пытается реализовать современную версию даннической системы, которую китайские императоры использовали для установления власти над вассальными государствами: подчиниться императору и пожинать плоды мира и торговли с империей.

Для Си пандемия Covid-19, которая уже более полугода будоражит правительства всего мира, казалась идеальной возможностью быстро добиться прогресса в реализации его повестки дня. Поэтому в апреле и мае он приказал Народно-освободительной армии (НОАК) начать тайные вторжения в отдаленные районы индийского региона Ладакх, где вооруженные силы приступили к созданию укрепленных лагерей.

Это был не такой умный план, как, вероятно, думал Си. Он не только не укрепил региональное превосходство Китая, но и усилил сопротивление со стороны индийско-тихоокеанских держав, которые углубили свое сотрудничество в сфере безопасности. Это включает в себя самого мощного конкурента Китая, США, тем самым обостряя двустороннее стратегическое противостояние, происходящее в технологическом, экономическом, дипломатическом и военном измерениях. Призрак международной изоляции и перебоев в поставках сейчас нависает над Китаем, побуждая Си объявить о планах накопления гигантских объемов минеральных ресурсов и сельскохозяйственной продукции.

Но настоящий просчет Си на границе с Гималаями касался самой Индии, которая теперь отказалась от своей политики умиротворения по отношению к Китаю. Неудивительно, что Китай по-прежнему привержен вторжениям НОАК, которые он продолжает изображать как оборонительные: в конце прошлого месяца Си сказал высокопоставленным чиновникам «укрепить пограничную оборону» и «обеспечить безопасность границ» в гималайском регионе.

Однако Индия готова к борьбе. В июне, после того как НОАК устроила засаду и убила индийских солдат, патрулирующих долину Галван в Ладакхе, в результате прямого столкновения погибло множество китайских военнослужащих - первых солдат НОАК, убитых в боях вне миротворческих операций Организации Объединенных Наций за более чем четыре десятилетия. Си был настолько смущен подобным исходом, что, в то время как Индия признала своих 20 павших солдат героями, Китай отказывается признать большие потери.

Правда в том, что без элемента неожиданности Китай не способен доминировать над Индией в военном противостоянии. И Индия заботится о том, чтобы ее снова не застали врасплох. Теперь страна тщательно следит за развертыванием китайских военных на границе с Гималаями и активировала всю свою логистическую сеть для транспортировки материалов, необходимых для поддержки войск и оборудования будущей зимой.

Еще одним ударом по Китаю стал недавний успех индийского спецназа, который занял стратегические горные позиции с видом на ключевые китайские объекты на южной стороне озера Пангонг. В отличие от НОАК, которая предпочитает вторгаться в незащищенные приграничные районы, индийские силы провели свою операцию прямо под носом Китая.

Если это не было достаточно унизительным для Китая, Индия с радостью отметила, что в состав Специальных пограничных сил (SFF), которые возглавили операцию, входят тибетские беженцы. Тибетский солдат, который был убит на мине в ходе операции, был удостоен всех почитающихся военных почестей.

Послание Индии было ясным: претензии Китая на Тибет, который разделял Индию и Китай до тех пор, пока режим Мао Цзэдуна не аннексировал его в 1951 году, далеко не так легко воплотить в жизнь. Тибетцы рассматривают Китай как жестоко репрессивную оккупационную державу, и те, кто стремится бороться с оккупантами, стекаются в СФФ, созданную после войны Мао в 1962 году с Индией.

Вот в чем загвоздка: претензии Китая на обширные гималайские окраины Индии основаны на их предполагаемых исторических связях с Тибетом. Если Китай просто оккупирует Тибет, как он может претендовать на суверенитет над этими пограничными территориями?

В любом случае, последнее усилие Си по установлению контроля над территориями, которые не принадлежат Китаю, оказалось гораздо сложнее осуществить, чем предполагалось. Как демонстрируют действия Китая в Южно-Китайском море, Си предпочитает асимметричную или гибридную войну, которая сочетает в себе обычную тактику с психологическими манипуляциями и манипулированием общественным мнением через средства массовой информации.

Но хотя Си сумел изменить геополитическую карту Южно-Китайского моря без единого выстрела, кажется очевидным, что это не сработает на границе Китая с Гималаями. Вместо этого подход Си поставил китайско-индийские отношения, имеющие решающее значение для региональной стабильности, на край пропасти. Си не хочет ни отступать, ни вести открытую войну, исход которой не гарантирован.

У Китая может быть самая большая в мире действующая армия, но Индия также огромна. Что еще более важно, закаленные в боях военные Индии имеют опыт участия в конфликтах низкой интенсивности на больших высотах; НОАК, напротив, не имела опыта боевых действий после катастрофического вторжения во Вьетнам в 1979 году. Учитывая это, китайско-индийская война в Гималаях, вероятно, закончится тупиком, и обе стороны понесут тяжелые потери.

Си, похоже, надеется, что сможет просто измотать Индию. В то время, когда индийская экономика показала худшие результаты из-за кризиса Covid-19, Си заставил Индию отвлечь значительные ресурсы на нужды национальной обороны. Между тем, нарушение режима прекращения огня Пакистаном, близким союзником Китая, увеличились до рекордно высокого уровня, что создает для Индии угрозу войны на два фронта. Как предполагают некоторые китайские военные аналитики, Си мог бы использовать озабоченность Америки предстоящими президентскими выборами, чтобы нанести быстрый локальный удар по Индии, не стремясь развязать войну.

Впрочем, маловероятно, чтобы Си решился на подобную авантюру. Своим приключением в Гималаях он спровоцировал могущественного противника и загнал себя в угол.