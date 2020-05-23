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Шёл прямо и резко носом вниз: Странное пике А320 незадолго до трагедии в Пакистане сняли на видео

23 мая 2020, 03:55  •  92 • В мире
В соцсетях опубликовали видео гибели самолёта в Пакистане. Автор записи указывает, что на видео попал момент падения самолёта "Пакистанских авиалиний" в пятницу, 22 мая. На кадрах видно, как самолёт резко уходит в землю, находясь уже достаточно низко. Правда, подтверждения подлинности видеозаписи пока нет.
В интернете появилось видео крушения самолёта в Пакистане в пятницу, 22 мая. Автор записи в Twitter - @RJ imran official заявил, что это, якобы, видео крушения пакистанского борта. Однако подтверждения этой информации нет. В комментариях пользователи сомневались, не является ли видео фейком.
На кадрах видно, как самолёт постепенно снижается. Полёт проходит по плану, а затем он резко идёт прямо носом вниз и падает.
Чуть позже пост с видеозаписью удалили из аккаунта.
Напомним, в окрестностях аэропорта Карачи в Пакистане разбился пассажирский самолёт. На кадрах, запечатлённых на месте катастрофы, видно, что борт рухнул прямо среди жилых домов. На данный момент известно о том, что разбившийся самолёт летел внутренним рейсом из Лахора. По данным СМИ, по этому маршруту Pakistan International Airlines летают Airbus A320.
На видео, публикуемых с места катастрофы, видно, что самолёт упал в окрестностях жилого сектора. По неподтверждённым данным, на борту могло находиться около 100 человек. Все данные о происшествии уточняются.

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