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Шёл по прямой: Британский эсминец оказался "жертвой" противников русского Крыма

28 мая 2021, 11:20  •  189 • Политика
В Минобороны Великобритании прокомментировали информацию о том, что погранслужба ФСБ и ВМФ и ВКС России выдворили из наших территориальных вод британский эсминец. "HMS Dragon шёл из одного порта в другой самым прямым путём, следуя по признанному безопасным маршруту", - утверждает британская сторона. Но, по сути, эсминец оказался "жертвой" противников русского Крыма, поскольку командование корабля не рассматривало воды в районе полуострова как территорию России, отказываясь признавать регион нашим.
Напомним, ранее стало известно об инциденте с нарушением территориальных вод России британским эсминцем. Погранслужбе ФСБ и ВМФ и ВКС России пришлось выдворять нарушителя за границу.
Спустя почти сутки после появления информации в СМИ появилось и мнение британской стороны по поводу данного происшествия. Заявление представителя Министерства обороны Соединённого Королевства обнародовала газета The Daily Telegraph.
В нём, в частности, утверждается, что "HMS Dragon шёл из одного порта в другой самым прямым путём, следуя по признанному безопасным маршруту для всех международных судов через украинские воды".
Британские военные утверждают, что их эсминец не участвовал ни в каком инциденте и русские моряки не препятствовали прохождению судна.
Однако не всё так чисто в этом деле, если верить источникам издания в британском правительстве. Судя по всему, британский эсминец оказался "жертвой" противников русского Крыма, поскольку командование судна придерживалось принятой на Западе (и в Лондоне в том числе) точки зрения о полуострове и не считало эти воды территорией России.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после проведённого референдума. Однако на Украине, в США и в странах Евросоюза (на тот момент Великобритания входила в его состав) отказались признавать выбор абсолютного большинства крымчан и считают полуостров "аннексированным" и "оккупированным" Россией. В Москве же давно поставили точку в этом вопросе, не раз подчёркивая законность итогов референдума.

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