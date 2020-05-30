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Швыткин: Обвинение России в нарушении эмбарго на поставки оружия в Ливию выгодны США

30 мая 2020, 13:20  •  88 • В России

AFRICOM (Командование ВС США в Африке) опубликовало пресс-релиз с обвинениями в адрес России, где утверждается, что РФ нарушает эмбарго на поставки вооружений в Ливию. Депутат Госдумы Юрий Швыткин объяснил, почему подобная тактика распространения фейков выгодна Соединенным Штатам.

В материале AFRICOM фигурируют фейковые кадры с истребителями МиГ-29, якобы поставленными Россией в Ливию в конце мая. Однако никаких доказательств подлинности снимков не представлено. Кадры очень низкого качества и больше походят на скриншоты из видеоигры. О количестве якобы поставленных Россией истребителей также говорится крайне невнятно - самолеты упомянуты во множественном числе, а на фото только один.

Юрий Швыткин напомнил, что подобные действия находятся вне интересов Москвы, поскольку именно РФ выступила инициатором переговоров об урегулировании ливийского конфликта. Поэтому материалы AFRICOM не заслуживают доверия.

Россия не занималась и не занимается поставкой вооружений и техники в североафриканскую республику. Швыткин подчеркнул, что обвинения в адрес Москвы лежат в плоскости интересов США. Вашингтон упорно пытается навязать мировому сообществу мысль, что Москва нарушает нормы международного права. «К сожалению, мы уже привыкли к обвинениям в адрес нашего государства, мнимым, ложным обвинениям в несуществующих грехах», - заявил депутат.

Швыткин напомнил, что США поддерживают военное присутствие Турции в Ливии, поэтому пытаются при помощи антироссийских вбросов «легитимизировать» нахождение турецких формирований в североафриканском государстве. Анкара была неоднократно уличена в поддержке триполитанских террористических бандформирований так называемого Правительства национального согласия, а также в поставке оружия боевикам.

Также депутат предположил, что США рассчитывают на втягивание в ливийский конфликт сил НАТО. Именно для того, чтобы страны Североатлантического альянса согласились встать на сторону Соединенных Штатов, Вашингтон создает иллюзию «российской угрозы» в Ливии.

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