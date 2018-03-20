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Швыдкой: ситуация с Британским советом должна быть урегулирована соглашением двух стран

20 марта 2018, 08:54  •  189 • Политика

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Россия и Великобритания должны заключить соглашение о порядке функционирования культурно-информационных центров на территориях обеих стран для разрешения ситуации с Британским советом в России, о прекращении работы которого заявили в МИД РФ в субботу. Такое мнение газете "Коммерсантъ" высказал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Мы считаем, что правильным выходом из этой ситуации было бы заключение отдельного двустороннего соглашения между Россией и Великобританией о порядке учреждения и деятельности культурно-информационных центров в обеих странах", - сказал он.

Швыдкой пояснил, что Россия считает недостаточным соглашение о сотрудничестве в области науки, образования и культуры 1994 года, назвав его "рамочным документом". "Там не описаны ни юридический статус отделения Британского совета и аналогичных российских центров, ни порядок их открытия, ни правила функционирования", - отметил он, добавив, что прямые соглашения уже заключены с Францией, Германией и Испанией.

По его словам, РФ еще в конце 1990-х годов поднимала вопрос о необходимости подобного соглашения. "При доброй воле британской стороны подобное соглашение можно подписать достаточно быстро. И тогда все вернется на круги своя, - сообщил Швыдкой. - Вопрос в том, какой будет политический контекст".

Ранее Швыдкой заявлял ТАСС, что Россия не планирует сворачивать контакты с Великобританией в гуманитарной и культурной сферах на фоне сложной политической ситуации в двусторонних отношениях.

Британский совет учрежден британским правительством в 1934 году как общественная благотворительная организация. В России Британский совет ведет свою деятельность с 1992 года. Как сообщается на сайте организации, партнерами совета в России являются Пушкинский музей, Музеи Московского Кремля, Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), музей современного искусства "Гараж" и другие.

О деле Скрипаля

Скрипаль и его дочь подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне.

В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персонами нон грата и вышлет в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт- Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

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