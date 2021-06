Швейцарцы отказались считать европейские ценности общими

Не заладилось с «панъевропейской идентичностью»

Откровенным плачем по единству на страницах брюссельского Euractiv разразился вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас. «Евросоюз постоянно атакуют различные силы из-за пределов наших границ, которые не хотят видеть успех нашего союза», – заявил он. Защищать детище Маастрихта теперь действительно и трудно, и некому. Видимо, поэтому Шинас требует поставить под ружьё «поколение Эразма» (Erasmus generation): «Время пришло... У поколения Эразма есть обязанность защищать Европу. Пришло время для молодых людей поколения Эразма делать для Европы то, что Европа делала для поколения Эразма». А что она, Европа, сделала?

Программа Европейского союза по обмену студентами и преподавателями между университетами стран-членов Евросоюза (плюс Исландия, Лихтенштейн, Северная Македония, Норвегия и Турция) существует с 1987 года. Уже в первый год она соблазнила более 4 тысяч образовательных учреждений из 33 стран. Участниками программы стали более 10 миллионов студентов. На середину пошлого года студенческая сеть Erasmus+ включала 534 местные ассоциации в 42 странах и насчитывала более 15 тысяч волонтеров по всей Европе .

Целью программы, если отшелушить демагогию её популяризаторов, является насаждение идеологических стереотипов и «европейских» ценностей среди студентов и преподавателей. У них это звучит так: «Укреплять культурную интеграцию в Европе и помогать созданию панъевропейской идентичности». В списке участников программы есть и Россия: наша страна значится как «четвертый регион» Европы, правда, без Крыма.

Управляет Erasmus+ Исполнительное агентство по образованию, культуре и аудиовизуальным средствам (EACEA), находящееся в Брюсселе. На следующую семилетку Еврокомиссия заложила в свой «инкубатор» 26 миллиардов евро, почти вдвое больше, чем в 2014-2020 гг. Сеть Erasmus+ будет «ключевой поддержкой нашей модели общества и нашего образа жизни», – говорит вице-президент Еврокомиссии. Расчёт точный: не надо вкладывать миллиарды в вооружения (противник сделает то же самое), надо вложить их в воспитание детей противника, которые через десяток лет совершат то, что вам нужно, своими руками. Студенчество – прекрасная пора, а когда тебя подкармливают в размере 900 евро в месяц и позволяют шататься по Европе из университета в университет, можно предположить, что тебе это понравится. А чужой образ жизни влечет за собой чужой образ мысли.

Успех программы показывает, что у неевропейцев, попавшихся в Erasmus, родные корни рвутся тихо и безболезненно. В новую семилетку таких молодых людей станет в три раза больше, обещает Еврокомиссия: 12 миллионов. Подрастает большая сила. Вспомните «гвардию» в 15 тысяч волонтёров в Европе. И это к ним обращается вице-президент Еврокомиссии.

Завоевание умов молодёжи Брюсселю сейчас необходимо. Увязнув в Brexit, устав понуждать Польшу и Венгрию к подчинению европейским ценностям и махнув рукой на то, что члены ЕС один за другим отказываются принимать иммигрантов, Брюссель только что получил новый удар: отказалась продолжать переговоры о рамочном соглашении с Евросоюзом Швейцария.

Как пишет нью-йоркский Project Syndicate, решение правительства в Берне прекратить переговоры спровоцировало глубокий кризис в двусторонних отношениях. Тридцатилетним уговорам Швейцарии, которая повязана с Евросоюзом 120-ю двусторонними соглашениями, является членом Шенгенской зоны, тесно интегрирована в ЕС в сфере транспорта, научных исследований и в программу студенческих обменов «Эразм», а главное, имеет свободный доступ на единый европейский рынок, положен конец.

Швейцария, не будучи членом Евросоюза, пользовалась бенефициями ЕС как никакая другая страна. По данным немецкого фонда Bertelsmann Stiftung за 2019 год, еврорынок поднял доход Швейцарии на душу населения до 2900 евро при том, что в среднем по Евросоюзу он равен 1000 евро. Однако еще в 1992 году швейцарцы на референдуме не захотели менять свою идентичность на общеевропейскую, они сказали «нет».