|
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 млн из-за Крыма
11 января 2020, 01:09 • 37 • Украина
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции Москвы по решениям о компенсации 12 украинским компаниям, которые имели активы в Крыму и утратили их после воссоединения полуострова с Россией.
Reuters
Как сообщает ТАСС, соответствующие решения вынес арбитражный суд Женевы в апреле 2019 года.
Согласно судебным постановлениям, судьи не согласились с доводами российской стороны о том, что инвестиции украинских компаний вследствие изменения юрисдикции Крыма не подпадают под межправительственное соглашение между Россией и Украиной о взаимной защите инвестиций от 1998 года.
Отмечается, что Федеральный суд «счёл необоснованной жалобу о том, что изменение границ требует дополнительного соглашения между сторонами».
Также суд не согласился с доводами адвокатов российской стороны о том, что арбитражный суд Женевы не имеет компетенции для рассмотрения этого вопроса.
Как сообщает Swissinfo, Федеральный суд Швейцарии в рамках этого дела обязал Москву выплатить 12 украинским компаниям 80 млн франков ($82,1 млн).
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
37
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
05 января 2020, 02:24
|
10 января 2020, 09:09
|
06 января 2020, 23:54
|
06 января 2020, 07:39
|
04 января 2020, 16:39
|
08 января 2020, 01:54
|
05 января 2020, 15:24