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Швейцарские счета больше не гарантируют банковскую тайну
12 февраля 2018, 16:54 • 97 • В мире
Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что в Европе больше нет банковской тайны.
Стало известно о том, что в пяти странах ЕС больше не существует такого понятия, как банковская тайна. Об этом французскому телеканалу рассказал еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси . он отметил, что теперь абсолютно все операции со счетами отныне могут проконтролировать налоговые органы.
Он подчеркнул, что к соглашению обмена информации присоединились Швейцария, Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра и Монако.
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