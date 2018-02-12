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Швейцарские счета больше не гарантируют банковскую тайну

12 февраля 2018, 16:54  •  97 • В мире
Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси заявил, что в Европе больше нет банковской тайны.
Стало известно о том, что в пяти странах ЕС больше не существует такого понятия, как банковская тайна. Об этом французскому телеканалу рассказал еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси . он отметил, что теперь абсолютно все операции со счетами отныне могут проконтролировать налоговые органы.
“С банковской тайной в Европе покончено. Если кто-то владеет счетом в Швейцарии, происходит автоматический обмен информацией, то есть мы об этом сразу узнаем”, — сказал Московиси.
Он подчеркнул, что к соглашению обмена информации присоединились Швейцария, Лихтенштейн, Сан-Марино, Андорра и Монако.

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