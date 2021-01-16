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Швейцарская компания решила отказаться от участия в "Северном потоке - 2"
16 января 2021, 19:35 • 109 • Политика
Фирма испугалась санкций США
Страховая компания Zurich Insurance в Швейцарии поддалась давлению Вашингтона. Как выяснили американские журналисты, фирма решила уйти из проекта "Северного потока – 2".
К этому привел риск возможных последствий американских рестрикций. По крайней мере так заявляют источники Bloomberg, знакомые с ситуацией.
Сейчас Zurich Insurance своей страховкой покрывает строительство газопровода. Впрочем, комментировать это решение компания не захотела, отметив, что старается соблюдать санкционные требования.
О том, что США угрожают европейским компаниям, стало известно еще несколько дней назад. Из-за давления американцев от проекта отказалась датская инжиниринговая организация Ramboll, а также сертификационная компания DNV GL из Норвегии.
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