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Швейцария решила устроить российским военным проверку
19 мая 2021, 14:40 • 63 • Политика
Европейцы хотят убедиться, что Россия не ведет никаких военных действий
Международная группа под руководством Швейцарии проведет инспекцию масштабов российской военной деятельности в Воронежской и Белгородской областях. Проверка начнется уже сегодня, 19 мая, и продлится 3 дня.
Начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков рассказал, что Москва дала согласие на данную проверку, которая пройдет в соответствии с Венским договором ОБСЕ 2011 года о доверии и безопасности. В состав группы входит финский офицер.
Инспекционная комиссия проверит район, который расположен в Воронежской и Белгородской областях и охватывает площадь около 15 тысяч квадратных километров. Также будут осмотрены воинские формирования и части. Комиссия получит брифинги, содержащие информацию об их задачах и военной деятельности.
Основаная цель проверки – убедиться, что в этой местности не ведутся никакие боевые действия, пишет "Интерфакс".
Также в Финляндии подчеркнули, что в проверке нет ничего необычного. Это стандартная процедура контроля за оружием, которая осуществляется несколько раз в год.
Ранее глава Госдепа Блинкен заявил, что российские войска у границ с Украиной угрожают всей Европе. Также политик заверил, что Москва ставит под удар энергетическую безопасность Союза из-за строительства газопровода "Северный поток – 2".
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