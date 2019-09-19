Швейцария повторяется: В России напомнили Берну, чем закончился предыдущий шпионский скандал

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Министерства иностранных дел России в Facebook, интервью с неким Сергеев Жирновым, о котором идет речь, было показано вещательной компанией RTS 9 сентября. Во время этой беседы не было приведено никаких доказательств заявлениям этого "шпиона", не приведено ни одного подтверждающего факта.

"Считаем все заявления Жирнова клеветническими", - говорится в заявлении МИД России.

Трансляция подобных абсурдных измышлений наносит серьезный ущерб отношениям Москвы и Берна, поэтому RTS надо быть "более избирательным" в выборе источников информации, отметили представители внешнеполитического ведомства, добавив, что таким образом журналисты "вводят в заблуждение швейцарскую аудиторию".

Дипломаты также выразили свое сожаление тому факту, что телеканала решил "реанимировать тему российского шпионажа", которая активно муссировалась в Швейцарии осенью прошлого года.

"Характерно, что год назад "медийный скандал" был "раздут" с целью насадить образ врага в лице Москвы, запугать обычных граждан мнимой российской угрозой. После проведения межведомственных консультаций вопрос был урегулирован", — отметили дипломаты.

Позднее, в ходе пресс-конференции, которая была проведена по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, "шпионская страница" в отношениях России и Швейцарии была официально закрыта, напомнили в российском МИД.