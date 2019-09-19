|
Швейцария повторяется: В России напомнили Берну, чем закончился предыдущий шпионский скандал
19 сентября 2019, 01:24 • 77 • Политика
Трансляцией "абсурдных и бездоказательных измышлений" назвали в МИД России показанное на швейцарском телевидении интервью с "советским и российским разведчиком-нелегалом", утверждавшим, что в последние два десятилетия в Швейцарии "возросла шпионская деятельность Москвы".
Как говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Министерства иностранных дел России в Facebook, интервью с неким Сергеев Жирновым, о котором идет речь, было показано вещательной компанией RTS 9 сентября. Во время этой беседы не было приведено никаких доказательств заявлениям этого "шпиона", не приведено ни одного подтверждающего факта.
Трансляция подобных абсурдных измышлений наносит серьезный ущерб отношениям Москвы и Берна, поэтому RTS надо быть "более избирательным" в выборе источников информации, отметили представители внешнеполитического ведомства, добавив, что таким образом журналисты "вводят в заблуждение швейцарскую аудиторию".
Дипломаты также выразили свое сожаление тому факту, что телеканала решил "реанимировать тему российского шпионажа", которая активно муссировалась в Швейцарии осенью прошлого года.
Позднее, в ходе пресс-конференции, которая была проведена по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, "шпионская страница" в отношениях России и Швейцарии была официально закрыта, напомнили в российском МИД.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
77
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 сентября 2019, 16:54
|
17 сентября 2019, 23:09
|
15 сентября 2019, 03:09
|
17 сентября 2019, 03:54
|
13 сентября 2019, 05:39
|
13 сентября 2019, 13:39
|
16 сентября 2019, 01:54