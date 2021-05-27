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Швейцария подловила Белоруссию на неточности про сообщение о бомбе на борту Ryanair
27 мая 2021, 17:55 • 191 • Политика
Берн выразил готовность помочь европейским странам в расследовании случившегося
Интернет-провайдер Швейцарии Proton Technologies AG выяснил, что сообщение о бомбе на борту Ryanair было отправлено уже после того, как воздушное судно сделало разворот в сторону Минска.
"Мы не располагаем достоверными доказательствами того, что утверждения Белоруссии соответствуют действительности",
– говорится в официальном сообщении.
Однако Швейцария выразила готовность помочь Европе и принять участие в расследовании произошедшего после получения соответствующего юридического запроса, пишет Reuters.
Ранее американские эксперты обнаружили подтасовку фактов в истории с самолетом Ryanair, озвученной Александром Лукашенко. Так, журналисты тоже заметили, что письмо о минировании было получено спустя 24 минуты после того, как экипажу было рекомендовано совершить экстренную посадку.
Но и это еще не все. Так, в письме от 23 мая говорится о необходимости прекратить обстрелы сектора Газа и требуется, чтобы Евросоюз отказался от поддержки Израиля. Однако с 21 мая в регионе действовало перемирие.
Также, по словам Лукашенко, аналогичные письма получили аэропорты Вильнюса и Афин. Но в Греции о сообщении слышат впервые, а в Литве сообщили, что e-mail пришел на почту госпредприятия "Литовские аэропорты".
В итоге авторы расследования пришли к выводу, что белорусский президент провернул всю эту спецоперацию, чтобы задержать оппозиционера Романа Протасевича.
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