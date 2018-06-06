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Швейцария планирует усовершенствовать психиатрическую помощь на Украине
06 июня 2018, 14:09 • 80 • Украина
Швейцария планирует заняться усовершенствованием системы психиатрической помощи на Украине. Соответствующая заявка, с которой ознакомился RT, была размещена Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, подконтрольным МИД страны.
© Reuters
«На Украине наблюдается большое распространение психических расстройств и низкое качество их лечения, обусловленные сочетанием социально-экономических факторов, затяжного вооружённого конфликта и устаревшей системы психиатрической помощи», — говорится в документе.
Как ожидается, проект повысит качество помощи и улучшит результаты лечения психических расстройств.
Кроме того, отдельным пунктом проекта являются планы по оказанию психиатрической помощи гражданам, которые были затронуты конфликтом на востоке Украины.
Источник RT в Минздраве Украины заявил, что значительная часть населения страны имеет психические отклонения, связанные со стрессом из-за войны, падением уровня жизни населения и недовольством властями.
«Международные организации последние три года говорят о катастрофической ситуации на Украине, опасаясь появления неадекватных украинцев у себя в государствах. Поэтому они готовы выделять средства и бесплатные медикаменты для лечения психически больных украинцев внутри нашей страны. И мы согласны, что эта помощь необходима, поскольку средств на их лечение у нас нет», — сказал источник.
Подробности — в материале RT.
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