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Швейцария нарушила нейтралитет ради Украины

27 октября 2021, 23:55  •  136 • Политика
Швейцария, которая не является членом Евросоюза, решила нарушить свой нейтралитет и присоединилась к санкциям против России и Крыма ради Украины.
Соответствующая информация появилась на сайте Государственного секретариата экономики (SECO). Там указано, что Швейцария расширяет санкции. В чёрный список теперь попали начальник Управления ФСБ России по Крыму Леонид Михайлюк и ещё семь человек, которые также являются должностными лицами на полуострове. Берн обосновал своё решение тем, что эти люди "подрывают и угрожают территориальной целостности Украины".
Примечательно, что санкции действуют и в отношении непосредственно Крыма. Швейцария запретила своим предприятиям покупать крымскую продукцию, если на ней нет сертификата, подтверждающего её украинское происхождение.
Примечательно, что Швейцария, которая прежде придерживалась политики нейтралитета, ввела санкции вслед за Евросоюзом, открыто поддерживающим Украину.
Напомним, что Крым воссоединился с Россией после народного референдума в 2014 году. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что отказ Украины и западных стран признавать решение крымчан является нарушением права народа на самоопределение.

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