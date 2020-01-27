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Швейцарец, сбежавший из сытой Европы в бедную Абхазию: Тут свобода, чачу можно гнать!
27 января 2020, 15:39 • 194 • В России
«ЧЕРТ НЕМЕЦКИЙ!»
Где-то между Сочи и Сухумом. Швейцарец Манфред Петрич на крылечке бунгало с видом на Черное море гладит попеременно то собаку, то кошку.
И умиротворенно говорит мне:
- Я здесь потому, что узнал, кто на самом деле контролирует мир.
Петрич - швейцарский журналист, известный в российской прессе знаток Бильдербергского клуба (неофициальная ежегодная конференция из 130 самых влиятельных бизнесменов мира). Как-то Манфред заметил: «В 2014 году Макрон впервые участвовал во встрече клуба в Копенгагене. Когда я увидел его там, понял, что они возвысят его. И это, по сути, произошло. Бильдербергский клуб и Ротшильды контролируют СМИ Франции. Они выбрали Макрона, и он станет президентом»...
- Может, Трамп контролирует мир? - предположил я.
Швейцарец поморщился.
Швейцарец Манфред Петрич ищет свободу где-то между Сочи и СухумомФото: Владимир ВОРСОБИН
За оградой вдруг заорала бабка-соседка:
- Эй, сосед! Опять калитку не закрыл! Черт немецкий!
- Бабющька, - засуетился Манфред. Исчез. Старушка затихла.
- Трамп - актер, - вернувшись, улыбнулся он. - Политики - марионетки. Владельцы корпораций контролируют мир. Они меняют президентов, но сами не меняются. Я знаю - на Западе работает теневое правительство...
- Это точно? - со всей серьезностью переспросил я.
- Как вы думаете, почему я здесь? - усмехнулся журналист. - На Западе нельзя говорить правду. И тех, кто ее говорит, - дестрой (уничтожают. - Авт.).
- Вам не давали в Швейцарии писать правду?
- Смертью пугали, - пожал плечами Манфред. - И мне пришлось бежать...
Распространенный способ заработка в Абхазии - продажа мандаринов. А что? Растут всюду - только срывай и пакуй в ящики. Или даже не пакуй...Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
ИНОПЛАНЕТЯНИН! НЕ ИНАЧЕ...
Мы встретились каким-то чудом.
Я уже уезжал из затихшей после «мандариновой революции» Абхазии (очередного свержения очередного президента), и тут мой местный приятель вдруг вспомнил о странном иностранце.
Дескать, пошел слух - переселился какой-то швейцарец в Абхазию и упивается свободой. И утверждает - после насмерть зарегулированной Европы жизнь тут - сказка.
«В Европе все очень жестко регламентируется, - рассказывал иностранец знакомым абхазам. - После десяти вечера ты не можешь включить музыку в собственном доме, а в воскресенье поработать в саду. В Абхазии можно гнать чачу, а на Западе за это посадят в тюрьму!»
Петрич - швейцарский журналист, известный в российской прессе знаток Бильдербергского клубаФото: Владимир ВОРСОБИН
Чтобы привести восторженного европейца в чувство, что с ним только в Абхазии не делали. Обворовали квартиру, кинули при заказе стройматериалов, когда тот строил дом. Несчастный Петрич даже попал в аварию, когда местный таксист заснул за рулем. Но швейцарец стоял на своем: Абхазия лучшая страна мира.
- Я искал место, которое не было бы оккупировано Америкой, - объяснял он. - Ведь все европейские страны - колонии США, а Абхазия - уникальная страна.
В итоге швейцарец построил под Сухумом дом, разбил сад и получил местное гражданство.
США САМИ УСТРОИЛИ ТЕРАКТ 11 СЕНТЯБРЯ?
По словам Петрича, прозрение у него наступило во время командировки в США.
- Я работал на швейцарские банки, приходилось бывать в Нью-Йорке, - рассказывает мне Манфред. - У меня был клиент с офисом на 27-м этаже в Северной башне-близнеце. После теракта 11 сентября я решил, что он мертв. Но через пять недель клиент вышел на связь. Говорит, в 8.30 пришел в офис, пил первый кофе. И вдруг здание «подпрыгнуло» от взрыва снизу. Затем меньший взрыв сверху (это был первый врезавшийся в здание самолет). Я изумился: что?! Ты не путаешь?! Сначала взрыв внизу, и только потом самолет?! Он: да! Почему СМИ об этом не говорят? - спрашивал он.
Петрич и еще один беженец из Европы - инженер Вальтер ОберхаммерФото: Владимир ВОРСОБИН
Я начал поиски других свидетелей, и они говорили то же самое! Похоже, это был не теракт, а работа американцев.
- То есть?
- В здании были заранее заложены взрывные устройства. Это была не простая ложь. А ложь губительная, потому что за ней последовала война в Ираке и Афганистане. Свободы граждан в самих США во имя борьбы с терроризмом были тогда сразу ограничены. Начался шпионаж за людьми, создано полицейское государство. И единственный аргумент в пользу все этого - фальшивый теракт.
- И пресса об этом молчала?
- Журналисты на Западе занимаются пропагандой. Когда-то люди читали советскую «Правду» или восточногерманскую Neues Deutschland. И тогда они скептически улыбались - пропаганда. Но сейчас на Западе хуже, потому что люди верят СМИ. Они уже не относятся к ним скептически.
- Неужели нет другого мнения?
- Есть альтернативные СМИ. Но все журналисты лгали насчет тех причин, по которым надо было пойти, например, на войну с Ираком. Каждый, кто уделил бы на исследование хотя бы полчаса, понял - у Хусейна не было оружия массового поражения. Самые опасные темы у нас - табу.
Искал место, которое не было бы оккупировано АмерикойФото: Владимир ВОРСОБИН
«В ЕВРОПЕ НЕ ДЕМОКРАТИЯ, А ПРОПАГАНДА»
- Вы говорите о цензуре. Но вы сами пытались обо всем этом рассказать?
- 300 статей написал!
- Они опубликованы?
- Конечно. После чего был атакован коллегами. Я не мог уже работать ни в Швейцарии, ни в Германии. Убедившись, что официальная позиция по истории с башнями-близнецами лжива, я скоро выяснил: все, что говорит наше правительство, - неправда. Я понял, что власти силой заставляют людей делать какие-то вакцины, навязывать басни о перемене климата... Чего бы я ни коснулся, выяснялось - неправда!
- А вы уверены, что неправда? Ну, например, насчет вакцин?
- Абсолютно! У них есть программа разрушить семьи, чтобы женщины стали ненавидеть мужчин, а дети - родителей. Они стараются разрушить все традиции. Они поддерживают ЛГБТ, секс-меньшинства. Я не мог смотреть на это спокойно. И когда я начал об этом писать - получил негативную реакцию. Люди не хотели правды, они желали продолжать верить в пропаганду...
- И это, по-вашему, работа «теневого правительства»?
- Скажу так - я работал в Берне в парламенте Швейцарии с депутатами. Все они коррумпированы. Им платят корпорации. Местные политики - не представители народа, они представители компаний.
- И поэтому вы бежали из Швейцарии в Абхазию?
- В Европе, особенно в Швейцарии, ты находишься под неусыпным контролем государства. Колесо при парковке коснется белой линии - штраф. И если один день штраф не получишь, то думаешь: слава богу! Запад - это настоящая диктатура. По сути, Евросоюз - копия СССР. Выборов нет - нельзя избрать члена комиссии Евросоюза, нельзя избрать главу Евросоюза. За депутатов парламента, которых избирают, голосовать бессмысленно. Они не могут даже закон написать - они просто пешки, которые получают много денег за то, что там сидят. Все решения в Европе принимаются бюрократами, аппаратчиками - то есть людьми, которых нельзя выбрать. И где тут демократия?
Вальтер Оберхаммер инженер, бежал от «мафии фармацевтических компаний» и пытается наладить в Абхазии производство медицинской техники для лечения больных.Фото: Владимир ВОРСОБИН
«ТАМ ЖИВЕШЬ ВПРОГОЛОДЬ!»
- А здесь она есть?
- Здесь хотя бы об этом не трубят. И если бы на Западе о ней только говорили! Беда в том, что они такую свою «демократию» экспортируют в другие страны.
Сюда, в Абхазию, представители Евросоюза тоже приезжают и говорят: присоединяйтесь к нам, мы научим демократии. И как перед ослом крутят эту морковку. Так они получили восточноевропейские страны. Но эти страны не получили свободу.
- Подождите, но что такое свобода?
- Делаешь что хочешь. Без правительства, которое вот здесь (проводит рукой по горлу) сидит. Я верю в минимальное правительство. Чтобы было больше инициативы и ответственности людей. Мне не нужна власть, которая говорила бы, во что мне верить, что мне делать, что мне говорить. Но увы - так сейчас работают власти всех стран. Даже США стали социалистическим государством.
- И большАя часть нашей молодежи мечтает туда уехать...
- Люди смотрят со стороны и думают: там рай, - имея в виду материальную сторону. Они видят красивые дома, машины...
В Абхазии можно гнать чачу, а на Западе за это посадят в тюрьму!Фото: Владимир ВОРСОБИН
- Большие зарплаты, пенсии...
- (Горячится.) Это неправда! Неправда! Это иллюзия!
- Какая ваша пенсия?
- 1200 долларов. И не забывайте, что плата за квартиру в Швейцарии больше. Ты живешь впроголодь! А я 40 лет платил пенсионной системе!
«ЗДЕСЬ ЛЮДИ ЕЩЕ ДУМАЮТ ПО-СОВЕТСКИ»
- К чему здесь, в бывшем СССР, трудно привыкнуть?
- К лени. Не любят в Абхазии работать. Но это проблема любой страны с теплым климатом - Греция, Испания, Италия, Бразилия... Чем дальше на север, тем народ трудолюбивее. А что там, в снегах, еще делать? (Смеется.) А здесь, на юге, все жалуются на жизнь. Но когда я предлагаю им работу - не хотят. Приходится нанимать гастарбайтеров. Армян, узбеков.
- Безопасно здесь?
- Как только приехал, квартиру ограбили. Вынесли все компьютеры. Но мой местный друг позвонил главному тут вору в законе - и на следующий день все принесли обратно (смеется).
Труднее всего в Абхазии привыкнуть к местной лениФото: Владимир ВОРСОБИН
- Вам понравилось обращаться за помощью к мафии? - шучу.
- Абсолютно (смеется). На Западе мне ничего бы не вернули, там полиции все равно. Да и везде она сотрудничает с бандитами - это нормально. Тут, у вас, я стал (задумывается) спокойный. Больше сплю. В Европе, Америке - стопроцентный стресс, работать-работать, чтобы заплатить свои счета. На трех работах люди вынуждены вкалывать... А здесь есть возможность помогать людям. Я отремонтировал школьный спортзал, купил 15 инвалидных колясок. Надеюсь, что подаю хороший пример людям.
- Чего местным не хватает?
- Тут если люди видят проблему, то говорят: это дело правительства. Нет! Ты ее должен решить! Почему не собрать, например, с соседей деньги и не починить вашу разбитую улицу?! Здесь людям не хватает инициативы. Они еще думают по-советски. Но при капитализме ничего не бывает бесплатно. Например, здесь фантастически дешевый бензин. Почему бы не повысить его цену на 5 рублей? За эти деньги можно отремонтировать вообще все!
- По-швейцарски мыслите. Разве не понимаете, что эти деньги украдут?
- Нужно сделать так, чтобы всем было видно, на что они идут. И потом - кто выбрал коррумпированных чиновников? Может, НАТО? Люди и выбрали! Скажу больше - простой народ здесь тоже коррумпирован. Многие приворовывают, берут-дают взятки.
Здесь все еще думают по-советски. Но при капитализме ничего не бывает бесплатноФото: Владимир ВОРСОБИН
- Что делать?
- Как ни парадоксально, надо много платить политикам. Сейчас ими становятся люди, которым не удалось ничего достичь в бизнесе. Но если у чиновников будут хорошие зарплаты, туда пойдут люди с мозгами. Еще нужно изменить Конституцию и стать страной прямой демократии, как в Швейцарии, где люди избирают все и голосуют за все. Я, например, не понимаю, почему в России назначают мэра города. Глупо! Люди должны сами выбирать начальника своего региона. Зачем решать в Москве, что нужно в Сочи?! В Сочи люди сами разберутся. Почему Брюссель должен решать, что делать в Румынии?! Надо децентрализовать власть!
- Как в Швейцарии? Вы же говорили, что там демократии больше нет...
Манфред мрачнеет.
- На моей родине прямую демократию демонтируют. Ее продали НАТО и Евросоюзу. И это моя боль. Я спрашивал швейцарских политиков: почему вы продали демократию? И знаете, что они сказали? «Раньше мы ошибались - нас люди критиковали, теперь все, слава богу, решает Брюссель. Нам платят те же деньги, а ответственности никакой».
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