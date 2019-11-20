Швецию, закрывшую расследование против Ассанжа, уличили в игре на Белого Хозяина

Шведская прокуратура прекратила расследование дела против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Расследование, тянущееся с 2010 года, было одним из поводов к аресту Ассанжа в лондонском посольстве Эквадора.

Вместе с тем ещё в апреле во время ареста тогдашний премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отмечала, что арест основателя WikiLeaks был инициирован в связи с запросом Соединённых Штатов, которые преследуют Джулиана Ассанжа с 2010 года.

В Сети в этой связи смеются над "капитуляцией" шведов и предполагают, что все эти годы Швеция играла на Белого Хозяина.

"Швеция прекратила судебное преследование Джулиана Ассанжа, того самого дела, из-за которого он был арестован в Великобритании, освобождён под залог и нарушил условия залога, опасаясь за свою жизнь. Теперь речь идёт исключительно о его выдаче американцам на расправу", - отмечает в Twitter spacelordrock.

"Так сразу было понятно, что это фокус с напёрстками в пользу Белого Хозяина", - добавил AleksKu1968.

"Дело изначально было шито белыми нитками", - констатировал epsilon224.

Но в Швеции попытались убедить общественность, что дело не липовое, а просто слишком много времени прошло с момента преступления. Так, прокурор Ева-Мари Перссон отметила, что следователи по делу Ассанжа пришли к выводу, что устные свидетельства нельзя считать убедительными.

"Это может быть связано с долгим временным промежутком, прошедшим с момента происшествия. Память теряется по естественным причинам", - цитирует её заявление "Регнум".