Швеция закрывает глаза на изнасилования

Швеция, которая в представлении многих является образцом для подражания в сфере социальной политики и защищенности населения, уже давно стала очагом самой настоящей войны. Мы уже писали об оккупации мигрантами шведского города Мальмё в начале этого года, когда полицейские расписались в собственном бессилии противостоять уличному террору, массовым дракам и стрельбе, устраиваемым бандами приезжих (в основном, иракских беженцев). Но не менее остро в Швеции стоит и проблема групповых изнасилований, которым регулярно подвергаются шведские женщины и девушки. Причем число таких преступлений неуклонно растет, и по статистике, в основной их массе повинны именно мигранты: так, согласно исследованию некоего Патрика Джонассона, около 90% групповых изнасилований совершается людьми иностранного происхождения.

Из твиттера – карта протестов граждан

Series of protests today over recent rape attacks in Sweden . #Malmö #Stockholm #Fittja #mynttorget #säkpol #svpol #Sweden pic.twitter.com/QykYXQPfpn