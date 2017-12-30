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Швеция закрывает глаза на изнасилования

30 декабря 2017, 12:54  •  216 • В мире
Не все спокойно в Шведском королевстве. Очередная волна протестов на днях потрясла пригород шведской столицы – Фитью, где суд оправдал пятерых мигрантов, обвиняемых в групповом изнасиловании
Доклад Балашова: Мальмё полностью в руках нелегалов
Швеция, которая в представлении многих является образцом для подражания в сфере социальной политики и защищенности населения, уже давно стала очагом самой настоящей войны. Мы уже писали об оккупации мигрантами шведского города Мальмё в начале этого года, когда полицейские расписались в собственном бессилии противостоять уличному террору, массовым дракам и стрельбе, устраиваемым бандами приезжих (в основном, иракских беженцев). Но не менее остро в Швеции стоит и проблема групповых изнасилований, которым регулярно подвергаются шведские женщины и девушки. Причем число таких преступлений неуклонно растет, и по статистике, в основной их массе повинны именно мигранты: так, согласно исследованию некоего Патрика Джонассона, около 90% групповых изнасилований совершается людьми иностранного происхождения.
Из твиттера – карта протестов граждан
Series of protests today over recent rape attacks in Sweden . #Malmö #Stockholm #Fittja #mynttorget #säkpol #svpol #Sweden pic.twitter.com/QykYXQPfpn
— Intelligence Fusion (@IntellFusion) 19 декабря 2017 г.
Поводом для очередной демонстрации граждан, возмущенных таким положением дел, стало оправдание судом пятерых мигрантов, обвиненных в 2016 году в жестоком изнасиловании и избиении 30-летней женщины. Также поводом стали участившиеся изнасилования мигрантами подростков. Сотни людей, преимущественно женщин, вышли на улицы с требованиями к правительству ужесточить меры наказания за подобные преступления.
Швеция: Жители Мальмё идут на ночной патруль после серии групповых изнасилований в городе
Граждане Швеции бьют тревогу, а власти бездействуют. Из-за боязни быть обвиненными в расизме. Так, по словам министра юстиции и миграции Швеции Моргана Йоханссона, "расследование сексуальных преступлений должно специально исключать этническое происхождение". В ответ на крики помощи собственных граждан шведские власти рекомендуют им "не выходить на улицы в одиночку в темное время суток и ездить на такси". Из самых "конструктивных" предложений по борьбе с мигрантским беспределом - "учить новоприбывших мигрантов шведским ценностям". Мысль об ужесточении миграционного законодательства и мер наказания за преступления мигрантов (по сути, единственно правильном решении) кажется шведским политикам кощунственной и не толерантной. В итоге простые граждане вынуждены сами патрулировать по ночам улицы.
В то время как глава МИД Швеции с ужасом рассказывает, что стала жертвой харассмента (на одном из обедов с лидерами стран Евросоюза она "почувствовала руку на своем бедре"), приезжие в самой Швеции безнаказанно насилуют и избивают женщин. Такая вот справедливость в самом гуманном социальном государстве Европы.
Петрова Александра

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