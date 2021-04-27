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Представители Королевства дали возможность посланцам Украины, Канады , США и Британии произнести антироссийские речи

Шведские организаторы онлайн-совещания в ОБСЕ, посвященного демократическим процессам законотворчества, не дали возможности выступить троим из четырех заявленных участников форума из Крыма. Об этом сообщил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Республики Роман Чегринец.

По его словам, шведские модераторы заставили крымчан ждать своей очереди пять часов и так не пустили их к микрофону.



"Я принимал участие более чем в десяти заседаниях ОБСЕ и ООН, но такого вопиющего русофобства не было. Забирали слово, прерывали выступление, но выступить давали", – цитирует РИА "Новости" крымчанина.

Он отметил, что на мероприятии прозвучали антироссийские выпады со стороны представителей США, Канады, Великобритании и Украины. Зато настроение посланцев других государств было "нейтральное или позитивное", указал Чегринец.

Глава Украинской общины полуострова Анастасия Гридчина рассказала, что столь долгое ожидание выступления на площадке ОБСЕ впервые на ее памяти не увенчалось успехом. По ее мнению, подобным поведением шведы лишь подтвердили, что для их страны "чуждо понятие демократии".

Зато представители Незалежной "бесцеремонно врали о жизни крымчан, об ущемлении прав украинского и крымско-татарского населения, проживающего в Крыму", отметила Гридчина. Она поздравила делегатов с берегов Днепра "в отработке западных грантов", с чем те успешно справились.

Ранее во вторник, 27 апреля, стало известно о запрете выступать в стенах ПАСЕ на три месяца украинскому депутату Алексею Гончаренко. В Ассамблее посчитали недопустимым его высказывания в адрес главы российской делегации Петра Толстого, которые тот позволил себе в зимнюю сессию.

Более того, украинца еще могут наказать за скандальную выходку во время весеннего заседания организации, когда пан Гончаренко махал национальным флагом и задавал хамские вопросы канцлеру Германии Ангеле Меркель о президенте РФ Владимире Путине.

