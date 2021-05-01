Швеция выразила санкционный протест России

Послу России шведская сторона выразила протест в связи с ответными санкциями, введёнными ранее Москвой.

В Министерство иностранных дел Швеции вызвали посла России. Как пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства Матса Самуэльсон, шведы намерены заявить о своей позиции в связи с введением Россией санкций в отношении граждан ЕС.

Напомним, Россия запретила въезд на свою территорию нескольким гражданам Европы. Европейские представители посчитали санкции безосновательными, забыв о том, что вводились они в ответ на провокации.

Шведские дипломаты отметили, что выразили протест России через посла. И более того, добавили, что санкции ЕС вводились по чётким основаниям, а вот ограничения России были "юридически не ясны". Они, мол, выражают "политические мотивы". Таким образом, Швеция сыграла в лучших традициях кривого зеркала, переиначив происходящее.

О позиции ЕС мы писали чуть раньше.