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Швеция выразила санкционный протест России

01 мая 2021, 22:10  •  109 • Политика
Послу России шведская сторона выразила протест в связи с ответными санкциями, введёнными ранее Москвой.
В Министерство иностранных дел Швеции вызвали посла России. Как пояснил официальный представитель внешнеполитического ведомства Матса Самуэльсон, шведы намерены заявить о своей позиции в связи с введением Россией санкций в отношении граждан ЕС.
Напомним, Россия запретила въезд на свою территорию нескольким гражданам Европы. Европейские представители посчитали санкции безосновательными, забыв о том, что вводились они в ответ на провокации.
Шведские дипломаты отметили, что выразили протест России через посла. И более того, добавили, что санкции ЕС вводились по чётким основаниям, а вот ограничения России были "юридически не ясны". Они, мол, выражают "политические мотивы". Таким образом, Швеция сыграла в лучших традициях кривого зеркала, переиначив происходящее.
О позиции ЕС мы писали чуть раньше.

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