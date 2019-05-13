|
Швеция торопит Британию принять решение об экстрадиции Ассанжа
13 мая 2019, 19:24 • 54 • В мире
Предварительное расследование в отношении Джулиана Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. Сейчас его возобновили. Швеция торопит Британию принять решение об экстрадиции Ассанжа как можно быстрее, потому что этим летом истекает срок давности.
Стало известно о том, что шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Напомним, что, по версии следствия, Ассанж подозревается в преступлении сексуального характера. Примечательно то, что в позапрошлом году это уголовное дело было закрыто.
"Существуют серьезные основания подозревать Ассанжа, - говорится в официальном заявлении. - Решение о закрытии расследования принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде".
Отмечается, что теперь Швеция будет требовать выдачи нового европейского ордера на арест Ассанжа. Согласно ему Ассанжа экстрадируют в Стокгольм сразу после отбытия наказания в Великобритании.
Срок по данному уголовному делу, кстати, истекает в августе этого года. В связи с этим шведская прокуратура выразила надежду, что в Лондоне примут решение об экстрадиции основателя WikiLeaks эти летом.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 мая 2019, 01:09
|
09 мая 2019, 01:39
|
08 мая 2019, 06:09
|
07 мая 2019, 00:54
|
12 мая 2019, 07:39
|
07 мая 2019, 02:24
|
12 мая 2019, 19:12