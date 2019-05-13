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Швеция торопит Британию принять решение об экстрадиции Ассанжа

13 мая 2019, 19:24  •  54 • В мире
Предварительное расследование в отношении Джулиана Ассанжа в Швеции было прекращено в мае 2017 года. Сейчас его возобновили. Швеция торопит Британию принять решение об экстрадиции Ассанжа как можно быстрее, потому что этим летом истекает срок давности.
Стало известно о том, что шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Напомним, что, по версии следствия, Ассанж подозревается в преступлении сексуального характера. Примечательно то, что в позапрошлом году это уголовное дело было закрыто.
"Существуют серьезные основания подозревать Ассанжа, - говорится в официальном заявлении. - Решение о закрытии расследования принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде".
Отмечается, что теперь Швеция будет требовать выдачи нового европейского ордера на арест Ассанжа. Согласно ему Ассанжа экстрадируют в Стокгольм сразу после отбытия наказания в Великобритании.
Срок по данному уголовному делу, кстати, истекает в августе этого года. В связи с этим шведская прокуратура выразила надежду, что в Лондоне примут решение об экстрадиции основателя WikiLeaks эти летом.

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