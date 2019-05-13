Швеция торопит Британию принять решение об экстрадиции Ассанжа

Стало известно о том, что шведская прокуратура возобновила расследование по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Напомним, что, по версии следствия, Ассанж подозревается в преступлении сексуального характера. Примечательно то, что в позапрошлом году это уголовное дело было закрыто.

"Существуют серьезные основания подозревать Ассанжа, - говорится в официальном заявлении. - Решение о закрытии расследования принято на основании того, что невозможно было присутствие Ассанжа в суде".

Отмечается, что теперь Швеция будет требовать выдачи нового европейского ордера на арест Ассанжа. Согласно ему Ассанжа экстрадируют в Стокгольм сразу после отбытия наказания в Великобритании.

Срок по данному уголовному делу, кстати, истекает в августе этого года. В связи с этим шведская прокуратура выразила надежду, что в Лондоне примут решение об экстрадиции основателя WikiLeaks эти летом.