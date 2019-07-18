Швеция решила защитить от российского десанта остров Готланд при помощи старья - СМИ

Шведские власти укрепляют остров Готланд, опасаясь наступления со стороны России. Об этом заявил польский журналист Бартош Велинский.

В своей статье для Gazeta Wyborcza поляк утверждает, что Россия якобы рассматривала возможность нанесения ядерного удара по Швеции. С этой целью несколько лет назад российские ракетоносцы, бомбардировщики Ту-22ММ репетировали удары по Готланду.

Речь идет об инциденте, зафиксированном 4 июля 2015 года. Тогда ВВС Швеции подняли в воздух самолеты, однако самолеты российских ВКС РФ находились в международном воздушном пространстве. Как отмечает "Утро.ру", Москва все обвинения отрицала.

В 2017 году Стокгольм объявил о введении воинского призыва в армию, а на Готланде появились новые ЗРК и радары. А всего несколько недель назад на острове развернули центр командования огнём противовоздушной батареи BAMS, хотя последняя является устаревшей системой.

Как считает Велинский, в будущем подобные реликты прошлого заменят американские системы Patriot.