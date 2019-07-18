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Швеция решила защитить от российского десанта остров Готланд при помощи старья - СМИ

18 июля 2019, 21:39  •  25 • Политика
Как отмечают польские СМИ, Швеция решила защитить от российского десанта и авиации остров Готланд при помощи военного старья.
Шведские власти укрепляют остров Готланд, опасаясь наступления со стороны России. Об этом заявил польский журналист Бартош Велинский.
В своей статье для Gazeta Wyborcza поляк утверждает, что Россия якобы рассматривала возможность нанесения ядерного удара по Швеции. С этой целью несколько лет назад российские ракетоносцы, бомбардировщики Ту-22ММ репетировали удары по Готланду.
Речь идет об инциденте, зафиксированном 4 июля 2015 года. Тогда ВВС Швеции подняли в воздух самолеты, однако самолеты российских ВКС РФ находились в международном воздушном пространстве. Как отмечает "Утро.ру", Москва все обвинения отрицала.
В 2017 году Стокгольм объявил о введении воинского призыва в армию, а на Готланде появились новые ЗРК и радары. А всего несколько недель назад на острове развернули центр командования огнём противовоздушной батареи BAMS, хотя последняя является устаревшей системой.
Как считает Велинский, в будущем подобные реликты прошлого заменят американские системы Patriot.

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