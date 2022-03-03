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Швеция рассмотрела в своём небе "русские истребители"

03 марта 2022, 02:40  •  64 • Политика
Командующий военно-воздушными силами Швеции Карл-Юхан Эдстрём заявил о четырёх "русских истребителях" в небе своей страны. Он поделился выводами об инциденте, не забыв выдвинуть обвинения России.
На сайте вооружённых сил Швеции появилось сообщение о нарушении воздушного пространства королевства. Якобы это сделали истребители России.
"В среду четыре русских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции", - сказано в публикации.
Шведские военно-воздушные силы были готовы к подобному, предприняли соответствующие меры, задокументировали инцидент. Были даже сделаны фотографии "нарушителей".
Карл-Юхан Эдстрём отметил, что проведённая операция свидетельствует о хорошей готовности войск охранять границы Швеции и обеспечивать её территориальную целостность. Он добавил: в королевстве отнеслись к инциденту крайне серьёзно.
"Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", - добавил командующий шведскими ВВС.
Доказательств, что инцидент действительно произошёл и что в нём участвовали именно истребители России, нет. Однако в Минобороны неоднократно говорили, что русские самолёты всегда совершают полёты согласно Международным правилам использования воздушного пространства.
Напомним, в 2014 году Швеция оказалась в неприятной ситуации, о которой вспоминают до сих пор. В Стокгольмском архипелаге разыскивали малую или сверхмалую русскую подводную лодку, опираясь на слова очевидца, якобы узревшего перископ. Эксперты предполагали, что Россия проводит тайную разведывательную операцию. В нашем Минобороны утверждали, что подлодок такого размера, о котором говорят шведы, у России вообще нет.
Некоторое время спустя шведские власти вынуждены были признать, что возле Стокгольма была не субмарина, а "что-то другое". Установить, что конкретно, помогли журналисты. Военная кампания по поиску обошлась королевству в 20 миллионов евро. "Русской подлодкой" оказался сломанный метеорологический буй.

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