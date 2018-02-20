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Швеция отправит войска в Донбасс
20 февраля 2018, 10:09 • 146 • В мире
Швеция раздумывает об отправке войск на восток Украины.
Стало известно о том, что Швеция может ввести войска на восток Украины для содействия ООН. Об этом журналистам сообщил министр обороны страны Петер Хультквист. В частности, он пояснил, что в настоящее время Швеция готова оказать содействие ООН в случае отправки миротворцев в Донбасс.
"Не могу пока сказать, будет ли какая-то опасная ситуация в том, что шведские солдаты будут находиться рядом с российской границей, - заявил Хультквист. - Неизвестно, как будет проходить миротворческая миссия, потому не хотелось бы строить догадки".
Отметим, что в конце прошлого года МИД России заявил, что рассчитывает на конкретные шаги в плане миротворческой миссии в 2018 году. Позицию озвучил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин.
Так, Карасин уверен, указанные шаги должны предприниматься не за счет политических интересов Донецка и Луганска. Карасин напомнил пункты российской резолюции, ранее уже представленной на международном уровне. Москва надеется, что миротворцы ООН будут преследовать в Донбассе главную цель: обеспечение безопасности специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"Мы видим искусственные попытки изменить эту концепцию в сторону внедрения некоей внешней администрации на юго-востоке с перекрытием границы между Донбассом и Россией", - говорит Карасин об опасениях российской стороны.
Кстати, экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что не верит в улучшение ситуации на востоке Украины. В частности, он заявил, что даже если направить миротворцев в регион, ситуация там не претерпит существенных изменений.
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