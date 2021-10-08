Швеция нашла новый повод для санкций против России: В кризисе с мигрантами увидели "русский след"

В Швеции обвинили Россию в причастности к созданию кризиса с мигрантами на границе с ЕС. "Мы должны продолжать санкции против России", - заявил шведский глава Минобороны.

В кризисе с мигрантами на границе с ЕС увидели "русский след". Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Россия причастна к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы.

Речь идёт о мигрантах с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Европу через территорию Белоруссии. Значительная их часть скопилась на границе с Литвой, где их держат в нечеловеческих условиях, чтобы не пропускать в страну.

Наше мнение, как мы обсуждали это сегодня, состоит в том, что за всем этим стоит Россия,

- заявил глава Минобороны Швеции в интервью телеканалу TV4.

Он добавил, что Россия якобы использует мигрантов, чтобы дестабилизировать страны Евросоюза и оказать на него давление. В этой связи министр предложил продолжить санкционное давление на Россию.

Разумеется, никаких доказательств причастности к кризису с мигрантами представлено не было. Также шведский министр умолчал, что значительный приток мигрантов связан с катастрофическим провалом США и НАТО в Афганистане.