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Швеция нашла новый повод для санкций против России: В кризисе с мигрантами увидели "русский след"
08 октября 2021, 23:45 • 79 • Политика
В Швеции обвинили Россию в причастности к созданию кризиса с мигрантами на границе с ЕС. "Мы должны продолжать санкции против России", - заявил шведский глава Минобороны.
В кризисе с мигрантами на границе с ЕС увидели "русский след". Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что Россия причастна к созданию кризисной ситуации с мигрантами на границе Белоруссии и Литвы.
Речь идёт о мигрантах с Ближнего Востока, которые пытаются попасть в Европу через территорию Белоруссии. Значительная их часть скопилась на границе с Литвой, где их держат в нечеловеческих условиях, чтобы не пропускать в страну.
- заявил глава Минобороны Швеции в интервью телеканалу TV4.
Он добавил, что Россия якобы использует мигрантов, чтобы дестабилизировать страны Евросоюза и оказать на него давление. В этой связи министр предложил продолжить санкционное давление на Россию.
Разумеется, никаких доказательств причастности к кризису с мигрантами представлено не было. Также шведский министр умолчал, что значительный приток мигрантов связан с катастрофическим провалом США и НАТО в Афганистане.
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