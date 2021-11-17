Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина на грани замерзания: Зеленский просит о помощи
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донба...
Чем опасно молчание Путина? Аналитики Sohu предупредили НАТО о невиданных пробле...
Ясное предупреждение Киеву: Путин подписал указ
Главная / Политика

Швеция может отправить свои войска на Украину ради "амбиций ЕС"

17 ноября 2021, 08:15  •  188 • Политика
Швеция может отправить свои войска на Украину. Такое решение руководства страны допустил глава шведского оборонного ведомства Петер Гульквист. По его словам, в Швеции считают "очень важным отметить амбиции ЕС".
Как заявил Гульквист, Министерство обороны Швеции поддерживает идею Евросоюза о создании военно-тренировочной базы на Украине, а также не исключает отправку военного контингента в эту страну.
"Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", - сказал он.
По словам главы Минобороны Швеции, несмотря на то что сегодня все взгляды прикованы к происходящему на польской границе, об Украине также стоит помнить.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





188
Источник
Похожие новости
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спутника
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 02:25
Почему конфликт в Карабахе вспыхнул именно сейчас: Политолог Кошкин назвал причину
17 ноября 2021, 04:10
Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного потока — 2"
17 ноября 2021, 05:55
Что пытаются скрыть США за хайпом на космическом мусоре? "Кремль знает" об уязвимости
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 ноября 2021, 02:25
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожение спу...
17 ноября 2021, 00:40
В Турции раскрыли, зачем купили у России С-400
17 ноября 2021, 05:55
Военкор Семён Пегов заявил об угрозах: "Мне набрали 500 азербайджанцев"
17 ноября 2021, 02:25
Почему конфликт в Карабахе вспыхнул именно сейчас: Политолог Кошкин назвал причину
17 ноября 2021, 04:10
Немецкий политик назвал политическую причину задержки сертификации "Северного по...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
12 ноября 2021, 00:30
Госдеп США решил рассказать русским о НАТО: Ответ прилетел мгновенно
13 ноября 2021, 22:35
Крик души Захаровой прозвучал в прямом эфире: "Грош цена всем этим документам!"
10 ноября 2021, 20:30
Энергетическая блокада Украины. В СНБО начали грозить "ответкой" Москве
14 ноября 2021, 06:10
Нацист признал Украину Россией
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
15 ноября 2021, 02:35
Танки уже на границах, мигрантов не пощадят: Сатановский напомнил о плане Черчилля
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.