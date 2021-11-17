Швеция может отправить свои войска на Украину ради "амбиций ЕС"

Швеция может отправить свои войска на Украину. Такое решение руководства страны допустил глава шведского оборонного ведомства Петер Гульквист. По его словам, в Швеции считают "очень важным отметить амбиции ЕС".

Как заявил Гульквист, Министерство обороны Швеции поддерживает идею Евросоюза о создании военно-тренировочной базы на Украине, а также не исключает отправку военного контингента в эту страну.

"Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", - сказал он.

По словам главы Минобороны Швеции, несмотря на то что сегодня все взгляды прикованы к происходящему на польской границе, об Украине также стоит помнить.