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Швеция может отправить свои войска на Украину ради "амбиций ЕС"
17 ноября 2021, 08:15 • 188 • Политика
Швеция может отправить свои войска на Украину. Такое решение руководства страны допустил глава шведского оборонного ведомства Петер Гульквист. По его словам, в Швеции считают "очень важным отметить амбиции ЕС".
Как заявил Гульквист, Министерство обороны Швеции поддерживает идею Евросоюза о создании военно-тренировочной базы на Украине, а также не исключает отправку военного контингента в эту страну.
"Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС и внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", - сказал он.
По словам главы Минобороны Швеции, несмотря на то что сегодня все взгляды прикованы к происходящему на польской границе, об Украине также стоит помнить.
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