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Швеция модернизирует подводный флот: старые субмарины продадут Польше

26 февраля 2020, 12:54  •  40 • Аналитика

Швеция, несмотря на свой двухвековой нейтралитет, всерьез озаботилась вопросом сохранения и укрепления боеспособности своего подводного флота. Сейчас в Стокгольме хотят сохранить в строю как можно больше субмарин.


Несмотря на давнюю историю, сейчас военно-морские силы Швеции очень малочисленны. Личный состав ВМС страны насчитывает всего 2100 человек (по данным 2015 года), однако шведский флот располагает 5 подводными лодками. Среди шведских субмарин - 3 подводные лодки типа «Готланд» и 2 подводные лодки типа «Сёдерманланд». Еще 2 подводные лодки типа «Вестеръётланд» в 2005 году были сняты с вооружения ВМС Швеции и проданы Сингапуру.



Как стало известно, в настоящее время Стокгольм ведет переговоры с министерством национальной обороны Польши. Шведы собираются продать полякам как раз 2 подлодки типа «Сёдерманланд». В Польше рассчитывают, что приобретение двух шведских субмарин значительно увеличит боевой потенциал военно-морских сил страны. Польское военное ведомство рассчитывает, что шведская сторона сначала передаст одну подводную лодку A17 / Södermanland (HMwMS «Östergötland»), а затем настанет очередь и второй субмарины (HSwMS «Södermanland»).

Но вероятная продажа двух из пяти субмарин Польше не означает, что Швеция намеревается сокращать свой подводный флот. В Стокгольме убеждены, что для полноценной обороны страны Швеции необходимы как минимум пять подводных лодок. Поэтому одновременно шведское руководство ведет переговоры с Сингапуром. Эта азиатская страна может продать Швеции две подводные лодки Archer, введенные в состав военно-морских сил Сингапура в 2011 и 2013 гг.

Что интересно, сингапурские Archer изначально совсем и не сингапурские, а шведские подлодки. Это и есть HMwMS «Hälsingland» и HMwMS «Västergötland», в свое время проданные в Сингапур, где они прошли ремонт и модернизацию.

Однако известие о планах Швеции продать две подлодки Польше может повлиять на позицию Сингапура: хитрые сингапурские руководители могут легко повысить цены на подлодки, прекрасно понимая, что если Швеция передаст 2 субмарины Польше, а по планам должна иметь 5 субмарин, то ничего не мешает выторговать для себя более выгодные условия.

Между тем, вопрос о подводных лодках рассмотрен в очень важном шведском документе - «Белой книги о политике безопасности Швеции и развитии военной обороны в 2021–2025 годах». Именно в ней подчеркивается, что в 2030-2035 гг. должны быть заменены и три подводные лодки типа «Готланд». Но сроки строительства подводной лодки нового поколения «Блёкинге» задерживаются: если прежде в Стокгольме рассчитывали, что введут ее в эксплуатацию в 2023 году, то теперь ясно, что это произойдет не ранее 2025 года.

Таким образом, если сейчас шведы передадут подводные лодки Польше, то останутся лишь с тремя субмаринами, одна из которых находится в неудовлетворительном состоянии. Для командования ВМС такая перспектива не является желаемой, поскольку пять находящихся в строю подлодок – это допустимый минимум для Швеции, а сейчас в Стокгольме все чаще говорят и о необходимости иметь шесть подводных лодок.

И Швеция, и Польша озабочены наращиванием мощи своего подводного флота исключительно в контексте противостояния России. Интересно, но не воевавшая ни с кем уже два столетия Швеция считает Россию потенциальной угрозой и настроена не менее воинственно, чем Польша.

Понятно, что увеличение количества подводных лодок на Балтике, на которое рассчитывают в Польше, будет проводиться для повышения боевых возможностей Североатлантического альянса против России. Швецию, кстати, США активно втягивают если не в сам альянс, то в совместные военные мероприятия вместе с другими скандинавскими и балтийскими участниками НАТО.
Илья Полонский

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