Швеция готовится к военному противостоянию с Россией - СМИ

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Для европейской страны подобные действия - революционный шаг

Более двухсот лет Швеция старалась держаться от войн в стороне. Однако сейчас правительство страны приняло сенсационное решение – увеличить закупки оружия на 40% из-за угрозы, исходящей со стороны Балтийского моря. Подобной ставки на вооружение у шведов не было с 1950 года.

Свое решение власти объясняют двумя словами – "действия России". Министр обороны страны Петер Хультквист привел в пример "российскую агрессию в Грузии", "аннексию Крыма", "конфликт на Украине", а также военные учения, развернувшиеся в Балтийском море. По его мнению, активное разоружение страны, которое производилось в период с 2000 по 2015 год стало ошибкой, которую нельзя повторять.

"Станет больше подводных лодок, боевых самолетов, вдвое увеличится число военнообязанных – с 4 до 8 тысяч человек. К 2030 году запланировано и общее расширение персонала в вооруженных силах с 60 до 90 тысяч человек. Не в последнюю очередь речь идет о более активном военном присутствии на шведском острове Готланд в Балтийском море", – приводит его слова Frankfurter Rundschau.

Еще некоторое время назад в правительстве заявляли – если на страну нападет Россия, то она продержит оборону от силы неделю. Главная цель наращивания расходов на вооружение – попытка увеличить этот срок хотя бы на три месяца, до тех пор, пока не придет помощь других стран.



В правительстве Швеции опасаются, что российские военные могут высадиться в Готланде, намереваясь совершить вооруженное нападение. Это будет возможно в случае, если Москва вступит в активное региональное противоборство с НАТО.

Несмотря на то, что страна не является членом НАТО, США и Россия давно признали ее негласным партнером Альянса. В правящей в Швеции партии разговоры о вступлении в НАТО остаются под запретом.