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Швеция готовится к новой «холодной войне» с Россией на радость полякам

16 января 2020, 08:09  •  47 • Аналитика

Нейтральная Швеция в последнее время все больше внимания уделяет модернизации своей армии и наращиванию вооружений. В Стокгольме не скрывают, что главного врага шведского королевства видят в России.


Как известно, Швеция два столетия хранит военный нейтралитет. Она не участвовала в Первой и Второй мировых войнах (в военном плане), отказалась и от членства в блоке НАТО. Но в наши дни милитаристская риторика звучит в этой скандинавской стране все чаще. Недавно министр обороны Швеции Питер Хультквист положительно оценил предложения по увеличению военного потенциала страны. При этом необходимость роста оборонных расходов в Стокгольме объясняют якобы существующей угрозой со стороны России, хотя с нашей страной шведы не воевали также более двух столетий.



Одной из первых задач в рамках модернизации шведской армии называют совершенствование разведывательных подразделений, предназначенных для действий в арктических широтах. Со второй половины 1980-х годов шведы не уделяли должного внимания их развитию, в результате чего сегодня «арктических разведчиков» вряд ли наберется даже на полноценный полк. Но теперь военное ведомство решило всерьез взяться за эти подразделения.


Понятно, что противостоять в Арктике Швеция собирается России, больше просто некому. Шведская армия при необходимости будет действовать совместно с войсками НАТО – американцами, англичанами, датчанами, норвежцами. Кстати, в Швеции сейчас задумываются о восстановлении обязательного призыва на военную службу с целью увеличения мобилизационных возможностей.

Военно-морские силы Швеции возобновляют использование сверхсекретной базы в Мускё, которая не эксплуатировалась со времен окончания "холодной войны". В скалах высечены укрытия для надводных кораблей и подводных лодок, оборудованы специальные верфи и судоремонтные мастерские. Командование ВМС Швеции связывает возвращение на старую базу с мнимым риском российской агрессии против скандинавских государств.

Помимо развития арктических подразделений и флота, шведы особое внимание уделяют системам противовоздушной обороны и военно-воздушным силам. В годы "холодной войны" Швеция, не входившая в блок НАТО, тем не менее, активно развивала системы обороны, так как ожидала удара со стороны СССР в случае конфликта социалистического лагеря с Западом. Похоже, что и сейчас Стокгольм возвращается к прежней стратегии.

Интересно, что стремление Швеции к наращиванию своего оборонного потенциала встретило рукоплескания в одной из самых антироссийски настроенных стран Восточной Европы – в Польше. После статьи о модернизации шведской армии читатели одного из польских изданий разразились комментариями в поддержку Стокгольма. Судя по всему, раскручивание темы новой "холодной войны" с РФ - на радость полякам.

Молодцы шведы. Когда Россия вторгается в Европу или другого соседа, каждый союзник в коалиции против общего врага будет на вес золота,

- пишет некто Kurtynek.

Другой комментатор убежден, что для противодействия России должны объединиться Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Латвия, Эстония, Литва и, разумеется, Польша. Читатель под ником Matros предсказывает, что Швеция и Финляндия в конечном итоге вступят в НАТО для защиты от "российской агрессии".

В то же время, многие польские комментаторы обращают внимание на большие внутренние проблемы самой Швеции, особенно – на проблему миграции. И, что удивительно, видят в мигрантах из Азии и Африки «пятую колонну» Кремля:

Конечно, у шведов будут проблемы в этом отношении. Это всегда так. Неродные человеческие ресурсы являются диверсантами и потенциальной внутренней угрозой во время войны,

- пишет пользователь под ником zeus89.

Поддерживать шведов – старая польская традиция. И для Швеции, и для Польши еще три столетия назад Россия была главным противником, поэтому вполне естественно, что и сегодня в Варшаве и Стокгольме размышляют примерно одинаково. Антироссийские настроения шведов и поляков подхлестываются Соединенными Штатами, которые заинтересованы в выстраивании вдоль границ России кольца из своих союзников, крайне негативно относящихся к Москве и ее политике.
Илья Полонский

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