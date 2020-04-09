Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Обращение Владимира Путина к россиянам 8 апреля 2020: прямая онлайн-трансляция
Малазийский Боинг был не единственным. Стрелков раскрыл самую грязную тайну Укра...
Профессор Валерий Соловей, предсказавший кризис, объяснил, что будет с Россией д...
"В рефрижераторы грузят трупы": Доктор Мясников и его неприятная правд...
Главная / Политика

Шведы требуют ввести санкции против Москвы в ПАСЕ

09 апреля 2020, 12:35  •  80 • Политика
Фото: /Elyxandro Cegarra/www.globallookpress.com
По мнению парламентариев, Россия игнорирует позицию других стран
Россию нельзя было возвращать к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), поскольку она не изменила свою позицию по Крыму. На этом настаивают шведские парламентарии из Партии Центра. В подготовленном ими документе говорится, что антироссийские санкции в европейских институтах необходимо срочно возобновить, чтобы помешать Москве и дальше "игнорировать" позицию международного сообщества.
Делегация России в ПАСЕ была лишена права голоса в 2014 г., после воссоединения Крыма с РФ. В ответ Москва перестала платить взносы в бюджет организации. В 2019 г. в Совете Европы все же признали, что права всех участников должны быть равными, и России вернули все полномочия, несмотря на возражения Украины, Грузии и прибалтийских республик.
С января 2020 г. Москва принимает полноценное участие во всех мероприятиях ПАСЕ. Вопрос с долгом по членским взносам тоже полностью урегулирован. Поэтому выступления шведских парламентариев, как и любых других, не стоит рассматривать всерьез, считают в РФ.
"Решение в отношении российской делегации уже было принято, никто его пересматривать не будет. Это очевидно", – пояснила RT профессор СПбГУ, специалист по международным отношениям Наталья Еремина.
Напомним, что с января 2020 г. к работе в ПАСЕ вернулась и Украина – ранее ее делегация, недовольная решением по России, объявила организации бойкот. Это очень не понравилось руководству Совета Европы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



80
Источник
Похожие новости
08 апреля 2020, 21:35
Китайцы уже обнаружили признаки хранения биооружия американцами. COVID-19 разоблачили?
08 апреля 2020, 21:35
Путин на требование бизнесменов ответил жёстким условием
08 апреля 2020, 23:35
Британцы испытали новый политический "яд" сначала на России, а теперь применили на Китае - Глазьев
08 апреля 2020, 23:35
Британский вброс - американский след: Сергей Глазьев разоблачил COVID-19
09 апреля 2020, 03:35
За снос памятников советским воинам должны ответить: Шойгу обратился к Бастрыкину
08 апреля 2020, 23:35
Поймите - "на вас дует ветерок из могилы": Гаспарян обратился к самым уставшим в России
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 апреля 2020, 05:35
Заразили чужих, чтоб свои не страдали? Сотрудники армянской лаборатории Пентагона заб...
09 апреля 2020, 07:30
«Риторика политической борьбы»: в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санк...
09 апреля 2020, 03:35
"Почему военные?": Украинка из Италии подогрела конспирологию о русских вра...
09 апреля 2020, 03:35
За снос памятников советским воинам должны ответить: Шойгу обратился к Бастрыкину
09 апреля 2020, 07:35
Окончательный диагноз?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 апреля 2020, 14:00
Михаил Погребинский: Зеленский в панике, а дефолт для Украины реален, как никогда
06 апреля 2020, 07:35
«Хаос и трупы на улицах». В Киеве дали реалистичный прогноз по Западной Украине
05 апреля 2020, 00:35
Плавучие инкубаторы смерти: США обрекают своих моряков, России приготовиться
05 апреля 2020, 09:35
США ограбили "уважаемого партнера": это может стоить тысячи жизней
04 апреля 2020, 14:08
Плата за глупость. К чему привела нас слепая "вера в науку"
08 апреля 2020, 08:35
COVID-19 не помешал: Асад нанес удар по американцам — есть жертвы
05 апреля 2020, 15:35
"Кличко - это диагноз, лечи - не лечи": очередной провал мэра Киева оценил военкор Котенок
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.