Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"

После того как немецкие специалисты заявили, что российский оппозиционер Алексей Навальный был якобы отравлен ядом "Новичок", авторы шведской Dagens Nyheter решили разобраться, каково действие этого вещества и насколько вероятно, что его использовали в случае с Навальным.

Они узнали, что "Новичок" относится к химическому оружию и его производство и использование строго контролируется. Также журналисты перечислили несколько случаев, когда якобы отравленные "Новичком" оставались в живых.

Авторы статьи констатировали, что "Новичок" для убийства человека не очень подходит. По их словам, если хочешь убить человека, гораздо проще ударить его сковородкой по голове.

Но если слова немецких специалистов всё же подтвердятся, то для Алексея Навального это плохая новость: яд крайне токсичен. По словам Эрика Линдемана из Информационного токсикологического центра Швеции, отравление "Новичком" может оставить неизлечимые последствия на всю жизнь.