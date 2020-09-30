Шведы рассказали о спецоперации в Сирии: Чтобы справиться с русскими, США выслали подкрепление

Сунден опубликовал свою статью на страницах издания Svenska Dagbladet. Он подметил, что подкрепление было направлено в Сирию в тот день, когда американский лидер Дональд Трамп объявил о том, что США уходят из республики. Речь идёт о полутысяче солдат, к которым теперь прибавилась ещё сотня. В Сирию также были направлены шесть бронемашин пехоты США Bradley и система Sentinel, способная обнаруживать ракеты и БПЛА при помощи радиолокации. Вашингтон продолжает заверять, что в события Сирии не вмешивается.

"Мы ушли из Сирии, но мы сохранили нефть", - заявил Дональд Трамп.

Сунден недоумевает, о какой нефти идёт речь, и вспоминает, что ранее американский президент уже упоминал об этом. Он отмечал, что США должны конфисковать источники нефти, так как это станет платой за операцию по уничтожению террористов. Сделать это, впрочем, невозможно, так как подобный шаг стал бы нарушением международного права.

Автор статьи считает, что спецоперация в Сирии была нацелена на русских. Американцам нужно подкрепление, чтобы справиться с российскими военными. Шведский журналист напоминает, что летом неоднократно случались конфликты между патрулями США и РФ.