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Шведы прочат поражение НАТО в Прибалтике. Эксперты разъясняют детали

15 марта 2021, 08:50  •  135 • В мире
Оборонные исследования агентства Швеции FOI говорят о том, что в случае войны НАТО и России у берегов Прибалтики Москва выйдет победителем. Военные эксперты говорят о некоторых недостатках заявления FOI.
Эксперты шведского агентства оборонных исследований FOI пришли к выводу, что Россия будет иметь массу преимуществ в случае военных действий со странами НАТО у границ Прибалтики. Военные эксперты не согласны с этими определениями и назвали некоторые недостатки.
Согласно отчёту, опубликованному шведским агентством оборонных исследований FOI 11 марта, русские будут иметь основные преимущества на суше, так как у них большее обширные площади. Но НАТО не рекомендуют наращивать военный потенциал в Литве, Эстонии и Латвии, дабы оградить захват этих территорий Москвой, так как это затратно. По данным агентства, проще отслеживать действия Москвы и вовремя перебросить в Прибалтику свои войска.
Эксперты не согласны с исследователями FOI и назвали их доклад "страшилками" о России, как о стране-захватчице территорий. По словам военного эксперта Юрия Лямина, цитирует которого РБК, пока никаких причин для подобного анализа нет и в ближайшее время не возникнет, поэтому все расчёты FOI - это ненужная информация, во всяком случае сейчас.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов назвал выводы FOI верными и подтвердил, что у России есть множество преимуществ, особенно на суше и в море.

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