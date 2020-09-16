Шведы подтвердили "Новичок" в пробах Навального: "Одна капля может убить"

В Швеции утверждают, что в анализах Алексея Навального обнаружен "Новичок". Такими выводами поделилась сотрудница лаборатории из института в городе Умео.

Как пояснила Оса Скотт, представительница Шведского института оборонных исследований, где изучили биоматериалы блогера, в них есть опасный нейротоксин из группы "Новичок". В комментарии для Spiegel она пояснила, что они однозначно подтверждают выводы немецкой стороны об отравлении.

По её словам, нейротоксины из группы "Новичок" чрезвычайно ядовиты и всего "одна капля может убить". Однако каких-либо доказательств своего безапелляционного заявления дама не привела.

Как ранее сообщали в Spiegel, российский оппозиционер был отравлен более "жёсткой" формой яда. Впрочем, до сих пор российская сторона так и не получила данных, подтверждающих заявления Берлина по Навальному.

Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, напоминает РИА Новости. Ранее сам блогер опубликовал в Сети фото с семьёй. В подписи к снимку говорится, что он может самостоятельно дышать.