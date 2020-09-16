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Шведы подтвердили "Новичок" в пробах Навального: "Одна капля может убить"

16 сентября 2020, 21:20  •  116 • В мире
В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок". Однако сообщившая об этом "открытии" сотрудница Оса Скотт не привела никаких доказательств, заявив лишь, что одна капля нейротоксина из группы "Новичок" может убить.
В Швеции утверждают, что в анализах Алексея Навального обнаружен "Новичок". Такими выводами поделилась сотрудница лаборатории из института в городе Умео.
Как пояснила Оса Скотт, представительница Шведского института оборонных исследований, где изучили биоматериалы блогера, в них есть опасный нейротоксин из группы "Новичок". В комментарии для Spiegel она пояснила, что они однозначно подтверждают выводы немецкой стороны об отравлении.
По её словам, нейротоксины из группы "Новичок" чрезвычайно ядовиты и всего "одна капля может убить". Однако каких-либо доказательств своего безапелляционного заявления дама не привела.
Как ранее сообщали в Spiegel, российский оппозиционер был отравлен более "жёсткой" формой яда. Впрочем, до сих пор российская сторона так и не получила данных, подтверждающих заявления Берлина по Навальному.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ, напоминает РИА Новости. Ранее сам блогер опубликовал в Сети фото с семьёй. В подписи к снимку говорится, что он может самостоятельно дышать.

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