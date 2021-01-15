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Шведы объявили русским войну и получили диагноз

15 января 2021, 18:50  •  191 • Политика
Шведы объявили русским войну, назвав РФ главным потенциальным противником в возможной битве за влияние в Арктике, и получили диагноз. Игорь Коротченко определил у Стокгольма "комплекс бывшей империи".
Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко оценил видео Министерства обороны Швеции под общим названием "Когда начнётся война". Ролики появились в аккаунте ведомства на YouTube.
В данных материалах Россия представлена как потенциальный главный противник Стокгольма и Вашингтона в возможной битве за влияние в Арктике, которая, по мнению шведских военных, может начаться на фоне глобального потепления. На стороне Москвы, как предполагается, будет также выступать Китай.
Коротченко в комментарии для телеканала Царьград заметил, что у властей Швеции уж очень долго сохраняется всё то же параноидальное настороженное отношение к РФ: "Ещё со времён Полтавской битвы".
"Это комплекс государства, которое утратило имперские амбиции, но по-прежнему мыслит категориями войны с Россией. К сожалению, на протяжении последних десятилетий в Швеции упорно продолжают говорить о российской военной угрозе, ищут наши подводные лодки, но никак не могут найти их в своих территориальных водах. Это национальный комплекс, фобия правящей элиты, которая до сих пор рассматривает Москву как врага", - считает военный эксперт.
Он добавил, что РФ, в свою очередь, относится к Швеции как к успешной индустриальной стране, как к нейтральному государству, с которым необходимо развивать нормальные экономические и политические связи.
"От этого сотрудничества, мне кажется, были бы в выигрыше и Москва, и Стокгольм. Но выбор шведских элит был сделан в сторону русофобии, нагнетания в обществе страхов относительно возможной войны с Россией. Я считаю, что этот путь был избран с целью обработки шведского общественного мнения, чтобы эта нейтральная страна в итоге стала членом НАТО. Вот для чего, собственно, делаются все эти заявления и придумываются страшилки о грядущей неизбежной битве с РФ", - резюмировал собеседник "Первого русского".

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