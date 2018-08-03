Шведы, не стоит переписывать историю! У нас все ходы записаны • 68 • Аналитика



Понятно уже всем разумным людям, что вирус перемоги, заставляющий очертя голову кидаться не то что в переписывание старой истории, а в сотворение какой-то новой, заразен и шествует по Европе.



Шведы не стали исключением. И на волне всеобщего безумия тоже присоединились к карнавалу, об этом рассказал в своём блоге Авиамастер, расскажем об этом более подробно.





Вообще, если быть совершенно беспристрастными в этом вопросе в отношении шведов, то они и не заканчивали заниматься если не переписыванием истории в свою пользу, то своеобразным ее толкованием.



В особенности это касается Северной войны. Я соглашусь с теми, кто говорит, что 20 лет для такой войны как бы многовато. Но если глубоко задуматься и посмотреть назад, то можно сказать, что Россия и ее союзники, среди которых, заметим, грандов не было (Пруссия, Саксония, датско-норвежская уния), воевали против Швеции (которая была одним из сильнейших государств Европы) вкупе с Османской империей при поддержке Великобритании, Шотландии, Ирландии и Крымского ханства. Плюс еще всю войну шарахавшиеся от одного лагеря к другому Запорожская сечь и Польша.



Но даже при таких раскладах шведы сокрушительно огребли и потеряли все, ради чего Россия полезла в эту войну. По итогам войны к России были присоединены Ингрия (Ижора), Карелия, Эстляндия, Лифляндия (Ливония), основан Санкт-Петербург. Да, по абсолютно антирусскому Ништадскому договору указанные территории не были уступлены, а были проданы Швецией России, что было тяжело и не совсем справедливо.



Естественно, шведам такой расклад не по нутру, потому что после окончания Северной войны начался закат королевства Швеция.



Обидно. Вот шведы и стараются не один десяток лет. Стоит заметить, что если бы не активизация действий на этом фронте в последние годы, может, и стоило бы смолчать. А так – извините.



Еще в начале века были два великих шведских историка. Гуннар Унгер и Отто Сьогрен. В 20-30-е годы прошлого столетия их трудами прирастала шведская история. Но и ученики достойные у них, ничего не скажешь. Один Элмар Тегенгрен чего стоит. В разгар Второй мировой войны, в 1942 году, вышли труды господина Тегенгрена, в которых он хорошо потрудился на ниве истории. Но об этом чуть позже.



Но и в наше время, если окунуться в шведскую историю, можно узнать много интересного. От шведской «Вики», которую мы не уважаем как источник, зато ее вполне употребляют в этом плане подрастающие поколения во всем мире.



Так вот, в шведском варианте «Вики» такого наворочено стараниями господ Вернера Седестрема и Магнуса Ульмана, что даже английский вариант бледнеет и с криками «Да ладно!» скрывается в тумане.



Начнем с Гангута.



Главное, на что упирают шведы, – что их было мало. Катастрофически мало. Вся армия типа 6 000 человек насчитывала и флот из десятка кораблей. А русских были орды и тьмы, и они трупами всю Финляндию завалили. Которую шведы в итоге оставили под натиском орд в 1713 году.



Первый вопрос назревает. Под Полтавой в 1709 году у шведов была армия в 26 тысяч человек, потери убитыми и ранеными менее 10 тысяч. Куда остальное делось? Вымирать начали, как динозавры?



Ну хорошо, шведы оставили Финляндию русским, то те почему-то не пожелали останавливаться на достигнутом и пошли дальше. В сторону Швеции. В 1714 году русский галерный флот перебросил около 180 галер на запад вдоль Финского залива, а шведский флот не смог с этим ничего поделать.



Ложь первая. Не было 180 галер. Максимальное количество кораблей, принимавших участие в морских сражениях, почти вдвое меньше. Конкретно в Гангутском сражении их всего у русских было 99. Галер, скампавей и лодок. Всего. Надо тут же сказать, чем та же лодка отличалась от скампавеи. Если у скампавеи были хотя бы одна-две малокалиберные пушки на носу, то лодки были просто безоружны и предназначались для абордажного боя. Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне



То, что Петр Первый просто обманул и переиграл тактически командующего шведским флотом Густава Ваттранга, это проблема исключительно адмирала Ваттранга.



То, что шведский флот представлял собой угрозу для русских сил, говорить не стоит. 15 линейных кораблей – это 15 линейных кораблей. Остальное в виде 3 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей и 9 галер не более чем поддержка.



Тем не менее, шведы были разбиты, корабли были захвачены русскими воинами. И, естественно, с этим надо было что-то делать.



Собственно, думаю, что это первое в истории творение типа «русские трупами завалили». Потому что много чего подобного было потом, но тут у шведов точно первенство.



Например, душераздирающее повествование о гарнизоне острова Хенгсар, который стойко отражал штурмы русских галер количеством 115 штук и многотысячного десанта. Гарнизон полностью погиб, остров, естественно, был захвачен, но 700 русских десантников и 30 галер были уничтожены.



У разумного человека возникает вопрос: кто считал? И каким образом, с того света что ли передали шведам эту статистику? Учитывая, что весь район между Эрегрундом и Норрчепингом русские превратили фактически в тундру, все это более чем вызывает сомнения.



А потом эти избитые шведами галеры пошли и захватили Архольмский архипелаг и Аландские острова. На последнем рывке, наверное. И загнали великий и могучий шведский флот в Стокгольмский архипелаг, откуда он (флот) носа не смел высунуть.



Что произошло в процессе Гангутского сражения, повторять не стоит. Красивая операция с точки зрения тактики, прекрасные действия русской морской пехоты.



Но шведские чудописцы все ставят с ног на голову. Даже расхождение в количестве такое, что поневоле задумаешься: с чего бы это?



По русским данным, галерный флот генерал-адмирала Апраксина состоял из 99 судов всех видов (галеры, скампавеи, лодки) и 15 000 десанта. У шведов цифры несколько иные: 130 галер (!), 100 вспомогательных кораблей и 26 000 морпехов. Удар по Ирану в ближайшее время: реальность или фикция?



Понятно, что у страха глаза велики, и что шведам надо было любой ценой из зрады сделать перемогу. Понятно, что 15 линейных кораблей ничего с такой оравой сделать бы не смогли. Потому бравые шведские командиры и не менее бравые экипажи просто наблюдали, как отряд Змиевича из 23 галер разносил в щи отряд кораблей Эреншельда. Захватывая шведские корабли один за другим.



Кстати, наш историк Павел Александрович Кротов, исследовав архивные документы, указал на ряд неточностей в традиционном изложении битвы. Шведы утверждали, что Змиевич произвел три атаки на корабли Эреншельда, две из которых были отбиты. Однако Кротов в своей работе «Гангутская баталия 1714 года» без проблем доказал, что атак было не три, а одна.



Миф о трёх атаках создан шведами для перемоги, в смысле, сказки об их героическом сопротивлении. А что делать?



И последнее. 15 линейных кораблей – это минимум 500-600 пушек. И вся эта гоп-компания смотрела, как 23 гребных галеры Змиевича захватывают в абордажном бою корабли Эреншельда. Значит, перед кораблями Ваттранга и Лиллье находилось не больше 60-70 русских гребных галер и скампавей. По пушкам – минимум вдвое меньше.



Получается, господа шведские адмиралы… просто струсили?



А решив не искать на свои адмиральские персоны приключений, начали выдумывать сказочки про яростное сопротивление ордам русских со всеми вытекающими.



А потом позорно смылись в стокгольмские шхеры. Где с болью в душе встречали известия о том, что русская галерная пехота один за другим разносит форты на побережье.



Битва при Гренгаме. Нельзя не упомянуть это сражение, поскольку это сражение с моей точки зрения стало последним гвоздем, вбитым в крышку гроба шведского могущества.



Напомню, что король-вояка Карл XII незадолго до описываемых событий в ноябре 1718 года был убит при осаде Фредриксхальда. На шведский престол вступила его сестра — Ульрика Элеонора. Принцесса очень хотела дружить с Англией, Англия очень не хотела дружить с Россией, поэтому хоть Швеция и весь 1719 год и подписывала один мирный договор за другим, России это не касалось. Как Америка проспала российскую военную реформу



Пришлось подтолкнуть.



В июле 1719 года русские галеры под командованием окончательно вошедшего во вкус Апраксина провели высадку десантов в районе Стокгольма и рейды по пригородам шведской столицы.



Шведы реально ничего не могли противопоставить русским галерам, их флот продолжал только тусить возле Ваксхольма.



Все началось 26 июля 1720 года, когда на Аландские острова прибыл галерный флот под командованием князя Голицына. Михаил Михайлович Голицын имел в распоряжении 61 галеру, 29 вспомогательных суденышек и 11 000 морпехов.



Шведским флотом командовал вице-адмирал Карла Георга Сёблад. У адмирала был 1 линейный корабль, 5 фрегатов, 9 вспомогательных кораблей.



Кроме того, в непосредственной близости находился дружественный (после заключенного мира) отряд британских кораблей, из 2 линейных кораблей и 4 фрегатов. Это мелочь, о которой шведы предпочитают не вспоминать, но тем не менее. Эти корабли были, и, более того, осуществляли непосредственное прикрытие шведских кораблей.



Что было дальше? Да все то же самое.



Шведы открыли огонь, пользуясь превосходством в артиллерии, русские галеры начали отступать на мелководье. Понятно, что шведские моряки совершенно не знали своих вод, поэтому пошли за русскими и попали на мель. Адмирал на линейном корабле ушел чудом, за счет красивого маневра, 4 фрегата русские взяли на абордаж и захватили.



Понятно, что, лишившись фрегатов, шведы сбежали. Что говорили между собой англичане, история умалчивает. Думаю, посмеивались.



А потом? А потом началось вранье!



Естественно, ведь цивилизованные почти что европейцы шведы не могли потерпеть унизительного поражения за счет того, что умный русский князь Голицын «развел» шведского адмирала как сами знаете кого. Нет, оказывается, не вовремя ветер стих, а мель сама под корабли кинулась. И потом, естественно, шведские моряки были просто завалены трупами русских. Готовится дальний удар по Ирану. Дадут ли бой гиперзвуковые «Фениксы» и «Бавары»?



4 фрегата, которые русские захватили (34-пушечный «Стор-Феникс», 30-пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «Данск-Эрн»), это вообще не считается. Фрегаты были старые, еще датской постройки, трофейные. И их захват вообще никак не повлиял на боеспособность шведского флота.



А как быть с флагами? Пушками? На старых корабликах 104 орудия было как бы. А 103 убитых, в том числе 3 офицера? А экипажи, попавшие в плен? 407 пленных, в том числе 37 офицеров…



А вот как: ценой таких потерь шведские моряки, храбро сражавшиеся, так повредили 43 русских галеры, что из пришлось вроде бы сжечь.



На самом деле, согласно отчету Голицына, тяжелые повреждения в бою получила лишь одна российская галера "Весфиш", которую после боя пришлось сжечь, предварительно сняв с нее пушки и прочие ценные вещи, так как она могла не выдержать обратного перехода в Кронштадт.



А остальные корабли русского галерного флота благополучно пошли дальше. Дальше – это не обратно в Кронштадт, как утверждают шведы, кое-как разместившись на уцелевших кораблях, а опять-таки под Стокгольм.



И тут вишенки на торт как косяки балтийской салаки начинаются. Если русская эскадра была так сильно побита (43 из 61 галеры – это сильно), кто мешал оставшимся кораблям, и, особенно не забываем про английских союзников рядышком, просто добить русскую эскадру и тем самым полностью ликвидировать угрозу для родных берегов?



Так нет, англичане почему-то спокойно со стороны наблюдали, как русские галеры, отправив захваченные фрегаты в сторону России, спокойно продолжают путь. И, если верить опять же отчетам Голицына (а почему не верить, если Петр Алексеевич за вранье головы рубил на раз, и своим в особенности), десанты на побережье Швеции высаживались вполне успешно.



Более того, в 1721 году практика продолжилась. Вплоть до заключения Ништадского мирного договора. И шведский флот, столь успешно громивший русских, ничего больше не смог сделать против русских галер. Вообще ничего. Убийство в саванне: уроки и последствия



Самое забавное в этой истории – возможность наблюдать прогресс.



В уже упоминавшихся трудах господина Тегенгрена, которые увидели свет в 1942 году, количество потерь русского флота оценивалось в 1100 человек убитыми и утонувшими.



«Наша» цифра, то есть, рапорты и отчеты Голицына, на основании которых осуществлялись выплаты и пенсионы, потери составили 82 убитых (из них 2 офицера) и 236 раненых (в том числе 7 офицеров).



Господин Тегенгрен увеличил доблесть шведских солдат почти в 14 раз. И, соответственно, унизил во столько же раз наших солдат. К тому времени ожесточенно вцепившихся в берега Волги и Дона под Сталинградом и Воронежем.



Но авторы современной истории (и заодно шведской «Вики») идут еще дальше!



Магнус Ульман в книге «Русская экспансия на восточном побережье летом 1719 года» изданной в 2006 году, увеличивает цифру русских потерь до двух тысяч человек!



Героизм и стойкость шведов вырастает в 25 раз!



Даже не стоит, наверное, спрашивать, зачем. Позорно проигранная «русским варварам» война, трусливые адмиралы, угробившие флот и отдавшие побережье почти без боя вышеупомянутым варварам…



В общем, очень нужна перемога. 300 лет после Северной войны Швеция придерживалась нейтралитета. Очень разумно не ввязывалась в мировые войны, предпочитая просто набивать бюджет за счет поставок руд и металлов гитлеровской Германии.



Сегодня шведская армия мнит себя (пусть и в статусе нейтралов) одним из щитов мировой демократии. Поэтому армия у Швеции есть. Равно как и флот, и ВВС.



Все есть. Чести и совести маловато. Вот поэтому нужна она, родная перемога. Ну не копали шведы Балтийского моря в древности. И не воевали успешно. Так хоть показать, что проигрывали только потому, что их тысячами трупов завалили варвары с востока.



Разумеется, на войне, охоте и рыбалке все врут. И занимаются приписками, чтобы обелить себя и унизить врага. «Пиши: сто тыщ побили! Чего их, басурманов, жалеть!» Но даже на этом фоне шведская военная пропаганда под вывеской истории представляет собой нечто совершенно феноменальное.



Беспардонное и насквозь лживое.



Вся проблема в том, что тут, у варваров, все еще есть кому напомнить, как оно было на самом деле. Очевидно, в Швеции этого не особенно боятся, а зря. Понятно уже всем разумным людям, что вирус перемоги, заставляющий очертя голову кидаться не то что в переписывание старой истории, а в сотворение какой-то новой, заразен и шествует по Европе.Шведы не стали исключением. И на волне всеобщего безумия тоже присоединились к карнавалу, об этом рассказал в своём блоге Авиамастер, расскажем об этом более подробно.Вообще, если быть совершенно беспристрастными в этом вопросе в отношении шведов, то они и не заканчивали заниматься если не переписыванием истории в свою пользу, то своеобразным ее толкованием.В особенности это касается Северной войны. Я соглашусь с теми, кто говорит, что 20 лет для такой войны как бы многовато. Но если глубоко задуматься и посмотреть назад, то можно сказать, что Россия и ее союзники, среди которых, заметим, грандов не было (Пруссия, Саксония, датско-норвежская уния), воевали против Швеции (которая была одним из сильнейших государств Европы) вкупе с Османской империей при поддержке Великобритании, Шотландии, Ирландии и Крымского ханства. Плюс еще всю войну шарахавшиеся от одного лагеря к другому Запорожская сечь и Польша.Но даже при таких раскладах шведы сокрушительно огребли и потеряли все, ради чего Россия полезла в эту войну. По итогам войны к России были присоединены Ингрия (Ижора), Карелия, Эстляндия, Лифляндия (Ливония), основан Санкт-Петербург. Да, по абсолютно антирусскому Ништадскому договору указанные территории не были уступлены, а были проданы Швецией России, что было тяжело и не совсем справедливо.Естественно, шведам такой расклад не по нутру, потому что после окончания Северной войны начался закат королевства Швеция.Обидно. Вот шведы и стараются не один десяток лет. Стоит заметить, что если бы не активизация действий на этом фронте в последние годы, может, и стоило бы смолчать. А так – извините.Еще в начале века были два великих шведских историка. Гуннар Унгер и Отто Сьогрен. В 20-30-е годы прошлого столетия их трудами прирастала шведская история. Но и ученики достойные у них, ничего не скажешь. Один Элмар Тегенгрен чего стоит. В разгар Второй мировой войны, в 1942 году, вышли труды господина Тегенгрена, в которых он хорошо потрудился на ниве истории. Но об этом чуть позже.Но и в наше время, если окунуться в шведскую историю, можно узнать много интересного. От шведской «Вики», которую мы не уважаем как источник, зато ее вполне употребляют в этом плане подрастающие поколения во всем мире.Так вот, в шведском варианте «Вики» такого наворочено стараниями господ Вернера Седестрема и Магнуса Ульмана, что даже английский вариант бледнеет и с криками «Да ладно!» скрывается в тумане.Начнем с Гангута.Главное, на что упирают шведы, – что их было мало. Катастрофически мало. Вся армия типа 6 000 человек насчитывала и флот из десятка кораблей. А русских были орды и тьмы, и они трупами всю Финляндию завалили. Которую шведы в итоге оставили под натиском орд в 1713 году.Первый вопрос назревает. Под Полтавой в 1709 году у шведов была армия в 26 тысяч человек, потери убитыми и ранеными менее 10 тысяч. Куда остальное делось? Вымирать начали, как динозавры?Ну хорошо, шведы оставили Финляндию русским, то те почему-то не пожелали останавливаться на достигнутом и пошли дальше. В сторону Швеции. В 1714 году русский галерный флот перебросил около 180 галер на запад вдоль Финского залива, а шведский флот не смог с этим ничего поделать.Ложь первая. Не было 180 галер. Максимальное количество кораблей, принимавших участие в морских сражениях, почти вдвое меньше. Конкретно в Гангутском сражении их всего у русских было 99. Галер, скампавей и лодок. Всего. Надо тут же сказать, чем та же лодка отличалась от скампавеи. Если у скампавеи были хотя бы одна-две малокалиберные пушки на носу, то лодки были просто безоружны и предназначались для абордажного боя.То, что Петр Первый просто обманул и переиграл тактически командующего шведским флотом Густава Ваттранга, это проблема исключительно адмирала Ваттранга.То, что шведский флот представлял собой угрозу для русских сил, говорить не стоит. 15 линейных кораблей – это 15 линейных кораблей. Остальное в виде 3 фрегатов, 2 бомбардирских кораблей и 9 галер не более чем поддержка.Тем не менее, шведы были разбиты, корабли были захвачены русскими воинами. И, естественно, с этим надо было что-то делать.Собственно, думаю, что это первое в истории творение типа «русские трупами завалили». Потому что много чего подобного было потом, но тут у шведов точно первенство.Например, душераздирающее повествование о гарнизоне острова Хенгсар, который стойко отражал штурмы русских галер количеством 115 штук и многотысячного десанта. Гарнизон полностью погиб, остров, естественно, был захвачен, но 700 русских десантников и 30 галер были уничтожены.У разумного человека возникает вопрос: кто считал? И каким образом, с того света что ли передали шведам эту статистику? Учитывая, что весь район между Эрегрундом и Норрчепингом русские превратили фактически в тундру, все это более чем вызывает сомнения.А потом эти избитые шведами галеры пошли и захватили Архольмский архипелаг и Аландские острова. На последнем рывке, наверное. И загнали великий и могучий шведский флот в Стокгольмский архипелаг, откуда он (флот) носа не смел высунуть.Что произошло в процессе Гангутского сражения, повторять не стоит. Красивая операция с точки зрения тактики, прекрасные действия русской морской пехоты.Но шведские чудописцы все ставят с ног на голову. Даже расхождение в количестве такое, что поневоле задумаешься: с чего бы это?По русским данным, галерный флот генерал-адмирала Апраксина состоял из 99 судов всех видов (галеры, скампавеи, лодки) и 15 000 десанта. У шведов цифры несколько иные: 130 галер (!), 100 вспомогательных кораблей и 26 000 морпехов.Понятно, что у страха глаза велики, и что шведам надо было любой ценой из зрады сделать перемогу. Понятно, что 15 линейных кораблей ничего с такой оравой сделать бы не смогли. Потому бравые шведские командиры и не менее бравые экипажи просто наблюдали, как отряд Змиевича из 23 галер разносил в щи отряд кораблей Эреншельда. Захватывая шведские корабли один за другим.Кстати, наш историк Павел Александрович Кротов, исследовав архивные документы, указал на ряд неточностей в традиционном изложении битвы. Шведы утверждали, что Змиевич произвел три атаки на корабли Эреншельда, две из которых были отбиты. Однако Кротов в своей работе «Гангутская баталия 1714 года» без проблем доказал, что атак было не три, а одна.Миф о трёх атаках создан шведами для перемоги, в смысле, сказки об их героическом сопротивлении. А что делать?И последнее. 15 линейных кораблей – это минимум 500-600 пушек. И вся эта гоп-компания смотрела, как 23 гребных галеры Змиевича захватывают в абордажном бою корабли Эреншельда. Значит, перед кораблями Ваттранга и Лиллье находилось не больше 60-70 русских гребных галер и скампавей. По пушкам – минимум вдвое меньше.Получается, господа шведские адмиралы… просто струсили?А решив не искать на свои адмиральские персоны приключений, начали выдумывать сказочки про яростное сопротивление ордам русских со всеми вытекающими.А потом позорно смылись в стокгольмские шхеры. Где с болью в душе встречали известия о том, что русская галерная пехота один за другим разносит форты на побережье.Битва при Гренгаме. Нельзя не упомянуть это сражение, поскольку это сражение с моей точки зрения стало последним гвоздем, вбитым в крышку гроба шведского могущества.Напомню, что король-вояка Карл XII незадолго до описываемых событий в ноябре 1718 года был убит при осаде Фредриксхальда. На шведский престол вступила его сестра — Ульрика Элеонора. Принцесса очень хотела дружить с Англией, Англия очень не хотела дружить с Россией, поэтому хоть Швеция и весь 1719 год и подписывала один мирный договор за другим, России это не касалось.Пришлось подтолкнуть.В июле 1719 года русские галеры под командованием окончательно вошедшего во вкус Апраксина провели высадку десантов в районе Стокгольма и рейды по пригородам шведской столицы.Шведы реально ничего не могли противопоставить русским галерам, их флот продолжал только тусить возле Ваксхольма.Все началось 26 июля 1720 года, когда на Аландские острова прибыл галерный флот под командованием князя Голицына. Михаил Михайлович Голицын имел в распоряжении 61 галеру, 29 вспомогательных суденышек и 11 000 морпехов.Шведским флотом командовал вице-адмирал Карла Георга Сёблад. У адмирала был 1 линейный корабль, 5 фрегатов, 9 вспомогательных кораблей.Кроме того, в непосредственной близости находился дружественный (после заключенного мира) отряд британских кораблей, из 2 линейных кораблей и 4 фрегатов. Это мелочь, о которой шведы предпочитают не вспоминать, но тем не менее. Эти корабли были, и, более того, осуществляли непосредственное прикрытие шведских кораблей.Что было дальше? Да все то же самое.Шведы открыли огонь, пользуясь превосходством в артиллерии, русские галеры начали отступать на мелководье. Понятно, что шведские моряки совершенно не знали своих вод, поэтому пошли за русскими и попали на мель. Адмирал на линейном корабле ушел чудом, за счет красивого маневра, 4 фрегата русские взяли на абордаж и захватили.Понятно, что, лишившись фрегатов, шведы сбежали. Что говорили между собой англичане, история умалчивает. Думаю, посмеивались.А потом? А потом началось вранье!Естественно, ведь цивилизованные почти что европейцы шведы не могли потерпеть унизительного поражения за счет того, что умный русский князь Голицын «развел» шведского адмирала как сами знаете кого. Нет, оказывается, не вовремя ветер стих, а мель сама под корабли кинулась. И потом, естественно, шведские моряки были просто завалены трупами русских.4 фрегата, которые русские захватили (34-пушечный «Стор-Феникс», 30-пушечный «Венкер», 22-пушечный «Кискин» и 18-пушечный «Данск-Эрн»), это вообще не считается. Фрегаты были старые, еще датской постройки, трофейные. И их захват вообще никак не повлиял на боеспособность шведского флота.А как быть с флагами? Пушками? На старых корабликах 104 орудия было как бы. А 103 убитых, в том числе 3 офицера? А экипажи, попавшие в плен? 407 пленных, в том числе 37 офицеров…А вот как: ценой таких потерь шведские моряки, храбро сражавшиеся, так повредили 43 русских галеры, что из пришлось вроде бы сжечь.На самом деле, согласно отчету Голицына, тяжелые повреждения в бою получила лишь одна российская галера "Весфиш", которую после боя пришлось сжечь, предварительно сняв с нее пушки и прочие ценные вещи, так как она могла не выдержать обратного перехода в Кронштадт.А остальные корабли русского галерного флота благополучно пошли дальше. Дальше – это не обратно в Кронштадт, как утверждают шведы, кое-как разместившись на уцелевших кораблях, а опять-таки под Стокгольм.И тут вишенки на торт как косяки балтийской салаки начинаются. Если русская эскадра была так сильно побита (43 из 61 галеры – это сильно), кто мешал оставшимся кораблям, и, особенно не забываем про английских союзников рядышком, просто добить русскую эскадру и тем самым полностью ликвидировать угрозу для родных берегов?Так нет, англичане почему-то спокойно со стороны наблюдали, как русские галеры, отправив захваченные фрегаты в сторону России, спокойно продолжают путь. И, если верить опять же отчетам Голицына (а почему не верить, если Петр Алексеевич за вранье головы рубил на раз, и своим в особенности), десанты на побережье Швеции высаживались вполне успешно.Более того, в 1721 году практика продолжилась. Вплоть до заключения Ништадского мирного договора. И шведский флот, столь успешно громивший русских, ничего больше не смог сделать против русских галер. Вообще ничего.Самое забавное в этой истории – возможность наблюдать прогресс.В уже упоминавшихся трудах господина Тегенгрена, которые увидели свет в 1942 году, количество потерь русского флота оценивалось в 1100 человек убитыми и утонувшими.«Наша» цифра, то есть, рапорты и отчеты Голицына, на основании которых осуществлялись выплаты и пенсионы, потери составили 82 убитых (из них 2 офицера) и 236 раненых (в том числе 7 офицеров).Господин Тегенгрен увеличил доблесть шведских солдат почти в 14 раз. И, соответственно, унизил во столько же раз наших солдат. К тому времени ожесточенно вцепившихся в берега Волги и Дона под Сталинградом и Воронежем.Но авторы современной истории (и заодно шведской «Вики») идут еще дальше!Магнус Ульман в книге «Русская экспансия на восточном побережье летом 1719 года» изданной в 2006 году, увеличивает цифру русских потерь до двух тысяч человек!Героизм и стойкость шведов вырастает в 25 раз!Даже не стоит, наверное, спрашивать, зачем. Позорно проигранная «русским варварам» война, трусливые адмиралы, угробившие флот и отдавшие побережье почти без боя вышеупомянутым варварам…В общем, очень нужна перемога. 300 лет после Северной войны Швеция придерживалась нейтралитета. Очень разумно не ввязывалась в мировые войны, предпочитая просто набивать бюджет за счет поставок руд и металлов гитлеровской Германии.Сегодня шведская армия мнит себя (пусть и в статусе нейтралов) одним из щитов мировой демократии. Поэтому армия у Швеции есть. Равно как и флот, и ВВС.Все есть. Чести и совести маловато. Вот поэтому нужна она, родная перемога. Ну не копали шведы Балтийского моря в древности. И не воевали успешно. Так хоть показать, что проигрывали только потому, что их тысячами трупов завалили варвары с востока.Разумеется, на войне, охоте и рыбалке все врут. И занимаются приписками, чтобы обелить себя и унизить врага. «Пиши: сто тыщ побили! Чего их, басурманов, жалеть!» Но даже на этом фоне шведская военная пропаганда под вывеской истории представляет собой нечто совершенно феноменальное.Беспардонное и насквозь лживое.Вся проблема в том, что тут, у варваров, все еще есть кому напомнить, как оно было на самом деле. Очевидно, в Швеции этого не особенно боятся, а зря. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 68 Источник Похожие новости Как Киевская Русь становилась бандеровской Украиной. Часть 3. Немецко-американское влияние Отсрочка встречи с Путиным: подготовка к переломному сценарию А. Солженицын. Неоднозначный юбиляр

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