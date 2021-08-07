|
Шведского министра обвинили в раскрытии гостайны русским пранкерам
07 августа 2021, 15:15 • 234 • Политика
Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, сообщает обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд.
Главу шведского МИД, председателя ОБСЕ Анн Линде гневно раскритиковали за разговор с "представителями оппозиции" в России. Речь идёт о пранке Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), когда они звонили шведскому министру от имени Юлии Навальной и Леонида Волкова.
За время десятиминутной беседы, возмутился шведский журналист, министр "слила" пранкерам информацию, которая в отдельных случаях является засекреченной.
В своей публикации обозреватель называет Линде "тупой", "угрозой госбезопасности". Он недоумевает, как она могла сдать русским детали внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок, которые можно отнести к гостайне.
Обозреватель назвал лицемерием ситуацию, когда некоторые местные СМИ "почти ежедневно пугают шведский народ тем, что Москва пытается повлиять на обстановку в стране".
В это время, как заключил Ланестранд, глава МИД Швеции открыто сообщает, что деньги шведских налогоплательщиков "втихомолку переводятся" на счета в России через третью страну.
Подпишитесь на нас
234
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 августа 2021, 02:35
|
01 августа 2021, 05:15
|
01 августа 2021, 05:15
|
04 августа 2021, 18:30
|
02 августа 2021, 08:45
|
01 августа 2021, 01:35
|
02 августа 2021, 06:00