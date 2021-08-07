Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархо...
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад О...
Главная / Политика

Шведского министра обвинили в раскрытии гостайны русским пранкерам

07 августа 2021, 15:15  •  234 • Политика
Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, сообщает обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд.
Главу шведского МИД, председателя ОБСЕ Анн Линде гневно раскритиковали за разговор с "представителями оппозиции" в России. Речь идёт о пранке Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), когда они звонили шведскому министру от имени Юлии Навальной и Леонида Волкова.
За время десятиминутной беседы, возмутился шведский журналист, министр "слила" пранкерам информацию, которая в отдельных случаях является засекреченной.
В своей публикации обозреватель называет Линде "тупой", "угрозой госбезопасности". Он недоумевает, как она могла сдать русским детали внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок, которые можно отнести к гостайне.
Обозреватель назвал лицемерием ситуацию, когда некоторые местные СМИ "почти ежедневно пугают шведский народ тем, что Москва пытается повлиять на обстановку в стране".
В это время, как заключил Ланестранд, глава МИД Швеции открыто сообщает, что деньги шведских налогоплательщиков "втихомолку переводятся" на счета в России через третью страну.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





234
Источник
Похожие новости
07 августа 2021, 01:30
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости Украины
07 августа 2021, 04:15
В Крыму оценили надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе
07 августа 2021, 01:30
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысленны, вредны"
07 августа 2021, 09:45
"Не хочу никогда пугать, но": Экс-депутат Рады спрогнозировал начало бунта радикалов
07 августа 2021, 13:25
В России озвучили три фатальных шага Украины. В Незалежной уже говорят о распаде
07 августа 2021, 04:15
Посол РФ прокомментировал заявление США о мониторинге выборов в ГД
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 августа 2021, 01:30
"Разрушено всё": Политолог одними цифрами подвёл итог 30 лет независимости ...
07 августа 2021, 04:15
В Крыму оценили надписи в поддержку «Крымской платформы» в Симферополе
07 августа 2021, 01:30
Путину хватило трёх слов для оценки скандалов в Токио: "Ничтожны, бессмысленны, ...
07 августа 2021, 08:50
Бывший соцлагерь разочаровался в Европе и создает свой союз
07 августа 2021, 01:30
Обнаружен утерянный в 2005-м план борьбы с коронавирусом. Автор лишь развела руками
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
01 августа 2021, 05:15
В лесных пожарах Турции обнаружили уязвимость для России
01 августа 2021, 05:15
Политолог разгадал ловкий ход Порошенко с Путиным. Но "с историей не поспоришь"
04 августа 2021, 18:30
Госпереворот в Белоруссии: сценарий передал Протасевич, а Тихановской стало страшно
02 августа 2021, 08:45
Грета Тунберг больше не нужна, от нее избавились
01 августа 2021, 01:35
Нарышкин рассказал о ЧП в разведке: "Трагическое событие"
02 августа 2021, 06:00
"Стала самой настоящей…": Тихановскую унизили в эфире белорусского ТВ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.