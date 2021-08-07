Шведского министра обвинили в раскрытии гостайны русским пранкерам

Глава МИД Швеции раскрыла российским пранкерам гостайну, сообщает обозреватель газеты Ttela Руне Ланестранд.

Главу шведского МИД, председателя ОБСЕ Анн Линде гневно раскритиковали за разговор с "представителями оппозиции" в России. Речь идёт о пранке Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус), когда они звонили шведскому министру от имени Юлии Навальной и Леонида Волкова.

За время десятиминутной беседы, возмутился шведский журналист, министр "слила" пранкерам информацию, которая в отдельных случаях является засекреченной.

В своей публикации обозреватель называет Линде "тупой", "угрозой госбезопасности". Он недоумевает, как она могла сдать русским детали внешнеполитической игры в Евросоюзе и политических сделок, которые можно отнести к гостайне.

Обозреватель назвал лицемерием ситуацию, когда некоторые местные СМИ "почти ежедневно пугают шведский народ тем, что Москва пытается повлиять на обстановку в стране".

В это время, как заключил Ланестранд, глава МИД Швеции открыто сообщает, что деньги шведских налогоплательщиков "втихомолку переводятся" на счета в России через третью страну.