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Шведский журналист допустил прямую ликвидацию украинских нарушителей в Керченском проливе

09 февраля 2019, 08:09  •  180 • Политика
Журналист Стефан Лингред допустил прямую ликвидацию украинских нарушителей в Керченском проливе, ссылаясь на позицию шведских адвокатов по защите территориальных вод Швеции. Он также указал на ряд проблем в позиции Киева по вопросу свободного прохода судов через акваторию.
Украинская сторона нарушила нормы порядок прохода через Керченский пролив, что вынудило российских пограничников открыть огонь. Так пишет шведский журналист Стефан Лингред в своей статье для портала Nyhetsbanken.
Как отметил Лингред, Киев утверждает, что украинские катера заранее предупредили российскую сторону о проходе. Однако даже в этом случае процедура требует от них дождаться российских лоцманов и выполнять все требования пограничников. Корабли же ВМС Украины начали выполнять опасные маневры, вынудив российских представителей открыть огонь и задержать нарушителей.
Россия не оспаривает право на свободный проход через Керченский пролив, тогда как Украина оспаривает право прибрежного государства требовать сообщать о подобных планах заранее и устанавливать соответствующие правила. Она ссылается на понятие "мирного прохода", закрепленное в Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Однако в данном документе четко прописаны критерии, а обе стороны допустили оговорку про вышеуказанное право прибрежных государств о процедуре прохода иностранных кораблей.
Сложности добавляет и то, что Азовское море находится в совместном ведении Украины и РФ, что закреплено в Договоре о сотрудничестве от 2003 года. Документ учитывает право на проход, но с рядом оговорок.
Как пишет Nyhetsbanken, Киев не добьется успеха со своим иском в суде, организованном согласно Конвенции ООН о морском праве, потому что случай в Керченском проливе попросту не подпадает под ее действие. Вместо этого ему придется ссылаться на нормы международного права, что сделает исход дела еще более неопределенным, а разорвав в конце 2018 года Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, украинская сторона только ухудшила свои позиции, ибо в документе оговаривался свободный транзит.
Главный вопрос заключается в том, имела ли Россия право открывать огонь по украинским катерам. Журналист ссылается на позицию адвокатов из объединения FiB, которые утверждали, что Стокгольм имеет право уничтожать неизвестные субмарины в целях защиты территориальных вод. Однако при критике России Швеция и другие страны Запада могут использовать аргументы, которые вредят их собственным правам на самоопределение.

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