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Шведский политолог поймал Запад на лжи о событиях в Грузии и Крыму
19 января 2018, 00:54 • 73 • Политика
От того, что многие западные политики тысячу раз повторяют одну и ту же ложь, она не становится правдой, считает шведский политолог Ульф Бьерен. Факты указывают на то, что войну в Южной Осетии начала Грузия, а Крым присоединился к России в полном согласии с первой статьей Устава ООН.
Шведский политолог Ульф Бьерен считает, что причиной нынешнего чрезвычайно низкого уровня доверия между Россией и коллективным Западом является лживая пропаганда о событиях в Крыму и Грузии. Так, к примеру, он указывает на то, что заявления о том, что Россия якобы напала на Грузию в 2008 году и оккупировала Крым в 2014-м, постоянно звучат от политиков в его родной стране. Тем не менее все эти утверждения шведских руководителей не соответствуют действительности.
В своем письме в газету Sydöstran Бьерен отмечает, что в контексте Швеции все эти баснословные "доказательства российской агрессии" имеют одну цель - заставить страну присоединиться к НАТО.
Сам факт того, что обвинения Запада в адрес России являются голословными, был уже достаточно ясно установлен в экспертной среде. Так, к примеру, в свое время группа следователей ЕС под руководством Хайди Тальявини установила, что конфликт в Южной Осетии был начат не российскими войсками, а массированной артиллерийской атакой со стороны Грузии. Целью грузинских артиллеристов были российские миротворцы, находившиеся в Цхинвале с разрешения Совбеза ООН. Обстрел застал их врасплох и заставил Россию мобилизовать войска именно для того, чтобы ответить на грузинскую агрессию.
Что касается Крыма, продолжает политолог, то он также присоединился к России без единого выстрела в ходе свободного волеизъявления своих граждан. США и ЕС после этого предпочли обвинить Россию в том, что она нарушила международное право. Тем не менее право народов на самоопределение закреплено первым параграфом Устава ООН, так что ни о каком реальном нарушении не приходится говорить.
Подробней с обзором его статьи вы можете ознакомиться на сайте RT.
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