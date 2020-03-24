Шведский капитал тормозит в условиях эпидемии и принятия карантинных мер

Сейчас в Швеции выявлены 1929 заражённых и 23 скончавшихся от коронавируса

Шведские олигархи в связке с властями отказываются ввести карантин из-за эпидемии коронавируса, чтобы не понести финансовые потери.

Директор государственного инвестиционного фонда, оперирующего пенсионными средствами, Керстин Хессиус заявила, что ограничения общественно-экономической жизни будут большей катастрофой, чем коронавирус, поскольку многие компании разорятся и уйдут с рынка.

Запрет на публичные собрания и ограничения перемещения граждан в других странах Хессиус назвала паническими настроениями, указав, что если шведы вместо работы будут сидеть дома, государство погрязнет в огромных долгах, которые придётся выплачивать будущим поколениям. Точку зрения Хессиус разделяет министр финансов Магдалена Андерссон, контактирующая с деловыми кругами.

Пытаясь не утратить рейтинг среди избирателей, правящая Социал-демократическая партия во главе с премьер-министром Стефаном Лёвеном заручилась поддержкой оппозиционной Умеренной коалиционной партии. Её предводитель Ульф Кристерссон больше не критикует правительство, а говорит о необходимости учитывать экономические последствия коронавируса.

Руководитель профсоюза госпитальных работников в Стокгольме Андреас Фишер раскритиковал действия кабинета Лёвена и призвал заботиться в первую очередь о здоровье граждан, а не о прибыли.

Претендуя на звание «социальной сверхдержавы», Швеция оказалась не в состоянии адекватно отреагировать на эпидемию коронавируса. В стране 1929 заражённых и 23 скончавшихся. Закрыты все вузы, но детсады и школы открыты, чтобы работающим шведам было куда отдать детей. Тестирование лиц с симптомами коронавируса не проводится, из-за чего реальное количество больных установить невозможно.

Во многих странах ситуация не лучше. В Испании из-за нехватки медицинского персонала и лекарств врачам отдали распоряжение спасать в первую очередь тех больных, чьи шансы на выздоровление выше.

В США эпицентром распространения эпидемии стал штат Нью-Йорк (419 умерших). Градоначальник Нью-Йорка Билл Де Блазио в обращении к жителям сказал, что если через десять дней в больницы не поступит следующая партия медикаментов и оборудования, пациенты начнут умирать.

В Швейцарии 7000 больных, 60 смертей. В Бельгии 3400 больных, 75 смертей. В Австрии 3611 больных, 25 смертей. Во Франции 20 000 больных, 860 смертей, на волю готовятся выпустить 5000 заключённых из-за угрозы распространения коронавируса в тюрьмах. В Испании 33089 больных, среди них почти 4000 медработников. 1263 скончавшихся, причём за последние сутки рекордное количество – 462 человека.