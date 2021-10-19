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Шведский депутат предложил обуздать "Газпром" с помощью ЕС

19 октября 2021, 10:35  •  130 • Политика
Шведский парламентарий Ханс Валльмарк считает, что "Газпром", мол, оказывает влияние на энергетический рынок и потому в том числе выросли цены на газ в Европе. Депутат предложил обуздать "Газпром" с помощью мер ЕС.
Ранее замглавы Европейской комиссии Франс Тиммерманс предельно чётко объяснил, что "Газпром" полностью выполняет все условия по долгосрочным контрактам по поставкам газа в Евросоюз. Кроме того, политик прямо заявил, что "Газпром" не занимается ценовым манипулированием на энергетическом рынке.
Однако шведский парламентарий Ханс Валльмарк явно или не слышал Тиммерманса, или не захотел услышать. Депутат в своём обращении к министру энергетики и информационных технологий страны Андерсу Игеману заявил о том, что цены на голубое топливо в Европе выросли якобы в том числе и из-за влияния "Газпрома" на энергетический рынок.
Больше того, помимо голословных обвинений и подозрений в адрес нашей компании, парламентарий предложил обуздать "Газпром" с помощью ЕС.
В частности, как пишет RT, Валльмарк поинтересовался у Игемана, намерен ли он приложить усилия, чтобы склонить Евросоюз к принятию мер, направленных на то, чтобы рост цен на газ в Европе не происходил из-за "влияния" на рынок таких компаний, как "Газпром".

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