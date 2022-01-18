Шведских детей запугали "войной с Россией" в TikTok: "Запасайтесь едой"

Шведские дети посмотрели в TikTok видеоролики о "войне с Россией". Запуганные ребята обратились к психологам.

В Швеции активно распространяются слухи о "войне с Россией". На эту тему в TikTok появилось много роликов, которые смотрят несовершеннолетние.

Грядёт война. Запасайтесь едой и тёплой одеждой,

- гласит подпись к одному из видео.

Шведских детей такие ролики напугали, и они обратились к специалистам, рассказав о своих страхах, пишет газета Dagens Nyheter.

Дети встревожены,

- заявила социальный работник Марие Ангселль.

Стоит отметить, что последнее время в Швеции регулярно звучат недружественные и даже воинственные заявления в адрес России.