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Шведских детей запугали "войной с Россией" в TikTok: "Запасайтесь едой"

18 января 2022, 08:10  •  79 • Политика
Шведские дети посмотрели в TikTok видеоролики о "войне с Россией". Запуганные ребята обратились к психологам.
В Швеции активно распространяются слухи о "войне с Россией". На эту тему в TikTok появилось много роликов, которые смотрят несовершеннолетние.
Грядёт война. Запасайтесь едой и тёплой одеждой,
- гласит подпись к одному из видео.
Шведских детей такие ролики напугали, и они обратились к специалистам, рассказав о своих страхах, пишет газета Dagens Nyheter.
Дети встревожены,
- заявила социальный работник Марие Ангселль.
Стоит отметить, что последнее время в Швеции регулярно звучат недружественные и даже воинственные заявления в адрес России.

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