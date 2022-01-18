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Шведских детей запугали "войной с Россией" в TikTok: "Запасайтесь едой"
18 января 2022, 08:10 • 79 • Политика
Шведские дети посмотрели в TikTok видеоролики о "войне с Россией". Запуганные ребята обратились к психологам.
В Швеции активно распространяются слухи о "войне с Россией". На эту тему в TikTok появилось много роликов, которые смотрят несовершеннолетние.
- гласит подпись к одному из видео.
Шведских детей такие ролики напугали, и они обратились к специалистам, рассказав о своих страхах, пишет газета Dagens Nyheter.
- заявила социальный работник Марие Ангселль.
Стоит отметить, что последнее время в Швеции регулярно звучат недружественные и даже воинственные заявления в адрес России.
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